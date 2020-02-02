Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25144K, 900 Вт, 3.2 Дж
Арт. Х143339
Характеристики
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Производитель
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Мощность, Вт
|900
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Сила удара, Дж
|3.2
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Тип хвостовика
|SDS-Plus
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Количество режимов
|3
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Макс. диаметр сверления бетона буром, мм
|28
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Вес, кг
|3.1
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- Перфоратор DeWalt D25144K 900 Вт – надежный инструмент для монтажа и демонтажа конструкций, а также создания отверстий в твердом материале. Будет полезен при установке бытовой сантехники, электрического оборудования. Обладает тремя режимами работы: сверление с ударом, сверление без удара, долбление. Регулировка скорости электронная, поэтому перфоратор легко настроить под конкретную задачу. Инструмент имеет небольшой вес, оснащен дополнительной рукояткой для надежного хвата. Обладает высокой стойкостью к износу благодаря принудительному охлаждению двигателя и его защите от пыли. Перфоратор SDS Plus DeWalt D25144K имеет два патрона. Также он оснащен предохранительной муфтой и ограничителем глубины сверления для безопасной работы. В Интернет-магазине “Бигам” перфоратор DeWalt D25144K можно купить с доставкой в любой регион.
Преимущества
- Три режима работы
- Электронная регулировка скорости
- Ограничитель глубины сверления
- Предохранительная муфта
- Быстрозажимной и быстросъемный патроны
- Блокировка вращения при долблении
- Защита двигателя от пыли
- Воздушное охлаждение двигателя