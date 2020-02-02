Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25144K, 900 Вт, 3.2 Дж

Перфоратор DeWalt D25144K 900 Вт – надежный инструмент для монтажа и демонтажа конструкций, а также создания отверстий в твердом материале. Будет полезен при установке бытовой сантехники, электрического оборудования. Обладает тремя режимами работы: сверление с ударом, сверление без удара, долбление. Регулировка скорости электронная, поэтому перфоратор легко настроить под конкретную задачу. Инструмент имеет небольшой вес, оснащен дополнительной рукояткой для надежного хвата. Обладает высокой стойкостью к износу благодаря принудительному охлаждению двигателя и его защите от пыли. Перфоратор SDS Plus DeWalt D25144K имеет два патрона. Также он оснащен предохранительной муфтой и ограничителем глубины сверления для безопасной работы. В Интернет-магазине “Бигам” перфоратор DeWalt D25144K можно купить с доставкой в любой регион.

Преимущества