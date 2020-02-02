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Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25144K, 900 Вт, 3.2 Дж
4.8
13
16 949 ₽
20 280 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25144K, 900 Вт, 3.2 Дж
    Арт. Х143339
    4.8
    13
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25144K, 900 Вт, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25144K, 900 Вт, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25144K, 900 Вт, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25144K, 900 Вт, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25144K, 900 Вт, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25144K, 900 Вт, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25144K, 900 Вт, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25144K, 900 Вт, 3.2 Дж

    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25144K, 900 Вт, 3.2 Дж

    • -3 331 ₽
    16 949 ₽
    20 280 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    в магазине 20 280 ₽
    3 года гарантии
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз 14 ноября или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать 14 ноября или позже
      из 630 пунктов выдачи, 230 ₽
    • Доставка 14 ноября или позже, 400 ₽
    Арт. Х143339
    4.8
    13

    Характеристики

    Производитель
    		DeWalt
    Мощность, Вт
    		900
    Сила удара, Дж
    		3.2
    Тип хвостовика
    		SDS-Plus
    Количество режимов
    		3
    Макс. диаметр сверления бетона буром, мм
    		28
    Вес, кг
    		3.1
    Все характеристики
    • -3 331 ₽
    16 949 ₽
    20 280 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    в магазине 20 280 ₽
    3 года гарантии
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз 14 ноября или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать 14 ноября или позже
      из 630 пунктов выдачи, 230 ₽
    • Доставка 14 ноября или позже, 400 ₽

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    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
    • Перфоратор DeWalt D25144K 900 Вт – надежный инструмент для монтажа и демонтажа конструкций, а также создания отверстий в твердом материале. Будет полезен при установке бытовой сантехники, электрического оборудования. Обладает тремя режимами работы: сверление с ударом, сверление без удара, долбление. Регулировка скорости электронная, поэтому перфоратор легко настроить под конкретную задачу. Инструмент имеет небольшой вес, оснащен дополнительной рукояткой для надежного хвата. Обладает высокой стойкостью к износу благодаря принудительному охлаждению двигателя и его защите от пыли. Перфоратор SDS Plus DeWalt D25144K имеет два патрона. Также он оснащен предохранительной муфтой и ограничителем глубины сверления для безопасной работы. В Интернет-магазине “Бигам” перфоратор DeWalt D25144K можно купить с доставкой в любой регион.

      Преимущества

      • Три режима работы
      • Электронная регулировка скорости
      • Ограничитель глубины сверления
      • Предохранительная муфта
      • Быстрозажимной и быстросъемный патроны
      • Блокировка вращения при долблении
      • Защита двигателя от пыли
      • Воздушное охлаждение двигателя