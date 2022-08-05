Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25324K, 800 Вт, 3,4 Дж
Арт. Х143209
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|3.5
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор DeWalt D 25324 K предназначен для сверлильных и долбежных работ. Перфоратор оснащен антивибрационной задней рукояткой - для неутомительной работы. С помощью электронной регулировки можно задать нужную частоту вращения, что позволяет точно контролировать работу перфоратора. При помощи специального коннектора можно подключить интегрированную систему удаления пыли.
Преимущества
- Комфортное использование. Подпружиненная задняя рукоятка снижает уровень вибрации и делает использование перфоратора DeWalt D 25324 K более удобным
- Точность работы. Точная работа обусловлена наличием многопозиционной боковой рукоятки
- Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление)
- Усовершенствованная система уплотнений обеспечивает защиту от попадания пыли - для долгого срока службы инструмента
- Система активного контроля вибрации (AVC)
- Блокировка вращения
- Быстрая смена патрона
- Отключение удара
- Предохранительная муфта - защищает перфоратор от поломки при заклинивании бура
- Прорезиненная задняя рукоятка - для удобной работы
- Возможность подключения интегрированной системы удаления пыли
- Реверс
- Электронная регулировка числа оборотов