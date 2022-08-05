Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25324K, 800 Вт, 3,4 Дж

Преимущества

Комфортное использование. Подпружиненная задняя рукоятка снижает уровень вибрации и делает использование перфоратора DeWalt D 25324 K более удобным

Точность работы. Точная работа обусловлена наличием многопозиционной боковой рукоятки

Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление)

Усовершенствованная система уплотнений обеспечивает защиту от попадания пыли - для долгого срока службы инструмента

Система активного контроля вибрации (AVC)

Блокировка вращения

Быстрая смена патрона

Отключение удара

Предохранительная муфта - защищает перфоратор от поломки при заклинивании бура

Прорезиненная задняя рукоятка - для удобной работы

Возможность подключения интегрированной системы удаления пыли

Реверс

Электронная регулировка числа оборотов

Перфоратор DeWalt D 25324 K предназначен для сверлильных и долбежных работ. Перфоратор оснащен антивибрационной задней рукояткой - для неутомительной работы. С помощью электронной регулировки можно задать нужную частоту вращения, что позволяет точно контролировать работу перфоратора. При помощи специального коннектора можно подключить интегрированную систему удаления пыли.