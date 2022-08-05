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Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25324K, 800 Вт, 3,4 Дж
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25324K, 800 Вт, 3,4 Дж
    Арт. Х143209
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25324K, 800 Вт, 3,4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25324K, 800 Вт, 3,4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25324K, 800 Вт, 3,4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25324K, 800 Вт, 3,4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25324K, 800 Вт, 3,4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25324K, 800 Вт, 3,4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25324K, 800 Вт, 3,4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25324K, 800 Вт, 3,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25324K, 800 Вт, 3,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25324K, 800 Вт, 3,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25324K, 800 Вт, 3,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25324K, 800 Вт, 3,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25324K, 800 Вт, 3,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25324K, 800 Вт, 3,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25324K, 800 Вт, 3,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25324K, 800 Вт, 3,4 Дж

      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25324K, 800 Вт, 3,4 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х143209
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		3.5
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор DeWalt D 25324 K предназначен для сверлильных и долбежных работ. Перфоратор оснащен антивибрационной задней рукояткой - для неутомительной работы. С помощью электронной регулировки можно задать нужную частоту вращения, что позволяет точно контролировать работу перфоратора. При помощи специального коннектора можно подключить интегрированную систему удаления пыли.

        Преимущества

        • Комфортное использование. Подпружиненная задняя рукоятка снижает уровень вибрации и делает использование перфоратора DeWalt D 25324 K более удобным
        • Точность работы. Точная работа обусловлена наличием многопозиционной боковой рукоятки
        • Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление)
        • Усовершенствованная система уплотнений обеспечивает защиту от попадания пыли - для долгого срока службы инструмента
        • Система активного контроля вибрации (AVC)
        • Блокировка вращения
        • Быстрая смена патрона
        • Отключение удара
        • Предохранительная муфта - защищает перфоратор от поломки при заклинивании бура
        • Прорезиненная задняя рукоятка - для удобной работы
        • Возможность подключения интегрированной системы удаления пыли
        • Реверс
        • Электронная регулировка числа оборотов