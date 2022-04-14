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Перфоратор SDS-Max DeWalt D25481K, 1050 Вт, 6.1 Дж
5.0
2
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Перфораторы с патроном SDS max
    Перфоратор SDS-Max DeWalt D25481K, 1050 Вт, 6.1 Дж
    Арт. Х143360
    5.0
    2
    Перфоратор SDS-Max DeWalt D25481K, 1050 Вт, 6.1 Дж
    Перфоратор SDS-Max DeWalt D25481K, 1050 Вт, 6.1 Дж
    Перфоратор SDS-Max DeWalt D25481K, 1050 Вт, 6.1 Дж
      Перфоратор SDS-Max DeWalt D25481K, 1050 Вт, 6.1 Дж
      Перфоратор SDS-Max DeWalt D25481K, 1050 Вт, 6.1 Дж
      Перфоратор SDS-Max DeWalt D25481K, 1050 Вт, 6.1 Дж

      Перфоратор SDS-Max DeWalt D25481K, 1050 Вт, 6.1 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х143360
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		5.9
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор DEWALT SDS-max D25481K с антивибрационной системой AVC и системой Perform Protect, обеспечивающими максимальное удобство и безопасность пользователя. Имеет 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Оптимален для разрушения конструкций из легких и средних марок бетона.

        Преимущества

        • Идеально подходит для долбежных работ в кирпиче, бетоне и каменной кладке
        • Отличное соотношение мощности и веса, прекрасная балансировка инструмента
        • Большой ударный механизм обеспечивает высокую производительность
        • Электронная регулировка скорости для полного контроля над выполняемой операцией
        • Долгий срок службы благодаря усовершенствованной системе уплотнений защиты двигателя от пыли