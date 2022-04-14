Перфоратор SDS-Max DeWalt D25481K, 1050 Вт, 6.1 Дж
Арт. Х143360
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|5.9
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Наличие подсветки
|Нет
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- Перфоратор DEWALT SDS-max D25481K с антивибрационной системой AVC и системой Perform Protect, обеспечивающими максимальное удобство и безопасность пользователя. Имеет 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Оптимален для разрушения конструкций из легких и средних марок бетона.
Преимущества
- Идеально подходит для долбежных работ в кирпиче, бетоне и каменной кладке
- Отличное соотношение мощности и веса, прекрасная балансировка инструмента
- Большой ударный механизм обеспечивает высокую производительность
- Электронная регулировка скорости для полного контроля над выполняемой операцией
- Долгий срок службы благодаря усовершенствованной системе уплотнений защиты двигателя от пыли