Перфоратор SDS-Max DeWalt D25481K, 1050 Вт, 6.1 Дж

Преимущества

Идеально подходит для долбежных работ в кирпиче, бетоне и каменной кладке

Отличное соотношение мощности и веса, прекрасная балансировка инструмента

Большой ударный механизм обеспечивает высокую производительность

Электронная регулировка скорости для полного контроля над выполняемой операцией

Долгий срок службы благодаря усовершенствованной системе уплотнений защиты двигателя от пыли

Перфоратор DEWALT SDS-max D25481K с антивибрационной системой AVC и системой Perform Protect, обеспечивающими максимальное удобство и безопасность пользователя. Имеет 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Оптимален для разрушения конструкций из легких и средних марок бетона.