Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25501 K, 1100 Вт, 8 Дж

Преимущества

Цепная передача и редуктор в масляной ванне увеличивают производительность и надежность аппарата

Эффективный ударный механизм - для снижения вибрации и отдачи

Система уплотнений - для защиты от попадания пыли в ударный механизм и продлевает срок службы инструмента

Регулируемый ограничитель глубины удобен при сверлении несквозных отверстий

Предохранительная муфта прекращает передачу крутящего момента при заклинивании бура, что предотвращает поломку инструмента и защищает оператора

Перфоратор имеет 18 различных положений долота - для удобной работы

Для лучшего удержания инструмента двумя руками, данная модель оснащена дополнительной поворотной рукояткой, которая имеет два положения для установки

Перфоратор DeWalt D 25501 K - это инструмент профессионального класса с двигателем мощностью 1100 Вт, сконструированный для бурения и долбления различных строительных материалов. Сверление самых твердых материалов осуществляется за счет эффективного ударного механизма, который также снижает вибрацию и уменьшает отдачу инструмента.