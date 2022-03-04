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Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25501 K, 1100 Вт, 8 Дж
5.0
2
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS max
    Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25501 K, 1100 Вт, 8 Дж
    Арт. Х143242
    5.0
    2
    Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25501 K, 1100 Вт, 8 Дж
    Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25501 K, 1100 Вт, 8 Дж
    Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25501 K, 1100 Вт, 8 Дж
    Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25501 K, 1100 Вт, 8 Дж
    Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25501 K, 1100 Вт, 8 Дж
      Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25501 K, 1100 Вт, 8 Дж
      Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25501 K, 1100 Вт, 8 Дж
      Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25501 K, 1100 Вт, 8 Дж
      Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25501 K, 1100 Вт, 8 Дж
      Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25501 K, 1100 Вт, 8 Дж

      Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25501 K, 1100 Вт, 8 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х143242
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		6.15
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор DeWalt D 25501 K - это инструмент профессионального класса с двигателем мощностью 1100 Вт, сконструированный для бурения и долбления различных строительных материалов. Сверление самых твердых материалов осуществляется за счет эффективного ударного механизма, который также снижает вибрацию и уменьшает отдачу инструмента.

        Преимущества

        • Цепная передача и редуктор в масляной ванне увеличивают производительность и надежность аппарата
        • Эффективный ударный механизм - для снижения вибрации и отдачи
        • Система уплотнений - для защиты от попадания пыли в ударный механизм и продлевает срок службы инструмента
        • Регулируемый ограничитель глубины удобен при сверлении несквозных отверстий
        • Предохранительная муфта прекращает передачу крутящего момента при заклинивании бура, что предотвращает поломку инструмента и защищает оператора
        • Перфоратор имеет 18 различных положений долота - для удобной работы
        • Для лучшего удержания инструмента двумя руками, данная модель оснащена дополнительной поворотной рукояткой, которая имеет два положения для установки