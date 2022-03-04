Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25501 K, 1100 Вт, 8 Дж
Арт. Х143242
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|6.15
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор DeWalt D 25501 K - это инструмент профессионального класса с двигателем мощностью 1100 Вт, сконструированный для бурения и долбления различных строительных материалов. Сверление самых твердых материалов осуществляется за счет эффективного ударного механизма, который также снижает вибрацию и уменьшает отдачу инструмента.
Преимущества
- Цепная передача и редуктор в масляной ванне увеличивают производительность и надежность аппарата
- Эффективный ударный механизм - для снижения вибрации и отдачи
- Система уплотнений - для защиты от попадания пыли в ударный механизм и продлевает срок службы инструмента
- Регулируемый ограничитель глубины удобен при сверлении несквозных отверстий
- Предохранительная муфта прекращает передачу крутящего момента при заклинивании бура, что предотвращает поломку инструмента и защищает оператора
- Перфоратор имеет 18 различных положений долота - для удобной работы
- Для лучшего удержания инструмента двумя руками, данная модель оснащена дополнительной поворотной рукояткой, которая имеет два положения для установки