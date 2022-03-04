Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25601 K, 1250 Вт, 8 Дж

Преимущества

Два режима работы - сверление с ударом и долбление

Максимальный диаметр сверления (проходной бур) 65 мм

Максимальный диаметр сверления (полая коронка) 100 мм

Сниженный уровень вибрации

Отключение вращения для долбёжных работ

Цепная передача и редуктор в масляной ванне увеличивают производительность и надежность аппарата

Эффективный ударный механизм - для снижения вибрации и отдачи

Система уплотнений обеспечивает защиту от попадания пыли в ударный механизм и продлевает срок службы инструмента

Электронная регулировка скорости вращения - для комфортной работы бурами малого диаметра и в легких материалах

Подходит для сверления твердых материалов

Индикатор износа щеток и технического обслуживания

Магниевый корпус редуктора - увеличивает срок службы инструмента

Перфоратор DeWalt D 25601 K - инструмент мощностью 1250 Вт, предназначенный для сверления отверстий в различных строительных материалах. Применяется для долбления в бетоне бурами диаметром 12 - 45 мм и коронками до 100 мм. Инструмент имеет два режима работы: сверление с ударом и долбление. Антивибрационная система с плавающей виброгасящей задней рукояткой способствует снижению усталости пользователя.