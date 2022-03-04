Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25601 K, 1250 Вт, 8 Дж
Арт. Х143267
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|6.8
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор DeWalt D 25601 K - инструмент мощностью 1250 Вт, предназначенный для сверления отверстий в различных строительных материалах. Применяется для долбления в бетоне бурами диаметром 12 - 45 мм и коронками до 100 мм. Инструмент имеет два режима работы: сверление с ударом и долбление. Антивибрационная система с плавающей виброгасящей задней рукояткой способствует снижению усталости пользователя.
Преимущества
- Два режима работы - сверление с ударом и долбление
- Максимальный диаметр сверления (проходной бур) 65 мм
- Максимальный диаметр сверления (полая коронка) 100 мм
- Сниженный уровень вибрации
- Отключение вращения для долбёжных работ
- Цепная передача и редуктор в масляной ванне увеличивают производительность и надежность аппарата
- Эффективный ударный механизм - для снижения вибрации и отдачи
- Система уплотнений обеспечивает защиту от попадания пыли в ударный механизм и продлевает срок службы инструмента
- Электронная регулировка скорости вращения - для комфортной работы бурами малого диаметра и в легких материалах
- Подходит для сверления твердых материалов
- Индикатор износа щеток и технического обслуживания
- Магниевый корпус редуктора - увеличивает срок службы инструмента