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Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25601 K, 1250 Вт, 8 Дж
5.0
2
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS max
    Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25601 K, 1250 Вт, 8 Дж
    Арт. Х143267
    5.0
    2
    Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25601 K, 1250 Вт, 8 Дж
    Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25601 K, 1250 Вт, 8 Дж
    Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25601 K, 1250 Вт, 8 Дж
    Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25601 K, 1250 Вт, 8 Дж
    Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25601 K, 1250 Вт, 8 Дж
    Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25601 K, 1250 Вт, 8 Дж
      Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25601 K, 1250 Вт, 8 Дж
      Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25601 K, 1250 Вт, 8 Дж
      Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25601 K, 1250 Вт, 8 Дж
      Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25601 K, 1250 Вт, 8 Дж
      Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25601 K, 1250 Вт, 8 Дж
      Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25601 K, 1250 Вт, 8 Дж

      Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25601 K, 1250 Вт, 8 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х143267
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		6.8
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор DeWalt D 25601 K - инструмент мощностью 1250 Вт, предназначенный для сверления отверстий в различных строительных материалах. Применяется для долбления в бетоне бурами диаметром 12 - 45 мм и коронками до 100 мм. Инструмент имеет два режима работы: сверление с ударом и долбление. Антивибрационная система с плавающей виброгасящей задней рукояткой способствует снижению усталости пользователя.

        Преимущества

        • Два режима работы - сверление с ударом и долбление
        • Максимальный диаметр сверления (проходной бур) 65 мм
        • Максимальный диаметр сверления (полая коронка) 100 мм
        • Сниженный уровень вибрации
        • Отключение вращения для долбёжных работ
        • Цепная передача и редуктор в масляной ванне увеличивают производительность и надежность аппарата
        • Эффективный ударный механизм - для снижения вибрации и отдачи
        • Система уплотнений обеспечивает защиту от попадания пыли в ударный механизм и продлевает срок службы инструмента
        • Электронная регулировка скорости вращения - для комфортной работы бурами малого диаметра и в легких материалах
        • Подходит для сверления твердых материалов
        • Индикатор износа щеток и технического обслуживания
        • Магниевый корпус редуктора - увеличивает срок службы инструмента