Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25602K, 1250 Вт, 8 Дж

Преимущества

Комфортная работа. D-образная прорезиненная рукоятка перфоратора DeWalt D 25602 K обеспечивает надежный хват и комфортную работу с инструментом

Патрон SDS-max. Благодаря наличию патрона SDS-max можно использовать буры больших размеров

Дополнительная рукоятка. Наличие дополнительной рукоятки с возможностью вращения на 360° вокруг своей оси - для комфортной работы оператора

Два режима работы - сверление с ударом и долбление

Максимальный диаметр сверления (проходной бур) 65 мм

Максимальный диаметр сверления (полая коронка) 100 мм

Активная антивибрационная системаAVC и плавающая виброгасящая задняя рукоятка

Отключение вращения для долбёжных работ

Цепная передача и редуктор в масляной ванне увеличивают производительность и надежность аппарата

Эффективный ударный механизм - для снижения вибрации и отдачи

Система уплотнений обеспечивает защиту от попадания пыли в ударный механизм и продлевает срок службы инструмента

Электронная регулировка скорости вращения и энергии удара - для комфортной работы бурами малого диаметра и в легких материалах

Подходит для сверления твердых материалов

Блокировка выключателя - для продолжительной работы

Индикатор износа щеток и технического обслуживания

Магниевый корпус редуктора - увеличивает срок службы инструмента

Полный контроль крутящего момента СТС

Запатентованная двух ступенчатая предохранительная муфта - для безопасности пользователя при работе бурами и коронками разных диаметров

Перфоратор DeWalt D 25602 K - инструмент мощностью 1250 Вт, предназначенный для получения отверстий в различных строительных материалах. Применяется для долбления в бетоне бурами диаметром 12 - 45 мм и коронками до 100 мм. Инструмент имеет два режима работы: сверление с ударом и долбление. Антивибрационная система с плавающей виброгасящей задней рукояткой обеспечивают пользователю комфортную и неутомительную работу. Энергия удара составляет 8 Дж.