Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25602K, 1250 Вт, 8 Дж
Арт. Х1437
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|6.9
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор DeWalt D 25602 K - инструмент мощностью 1250 Вт, предназначенный для получения отверстий в различных строительных материалах. Применяется для долбления в бетоне бурами диаметром 12 - 45 мм и коронками до 100 мм. Инструмент имеет два режима работы: сверление с ударом и долбление. Антивибрационная система с плавающей виброгасящей задней рукояткой обеспечивают пользователю комфортную и неутомительную работу. Энергия удара составляет 8 Дж.
Преимущества
- Комфортная работа. D-образная прорезиненная рукоятка перфоратора DeWalt D 25602 K обеспечивает надежный хват и комфортную работу с инструментом
- Патрон SDS-max. Благодаря наличию патрона SDS-max можно использовать буры больших размеров
- Дополнительная рукоятка. Наличие дополнительной рукоятки с возможностью вращения на 360° вокруг своей оси - для комфортной работы оператора
- Два режима работы - сверление с ударом и долбление
- Максимальный диаметр сверления (проходной бур) 65 мм
- Максимальный диаметр сверления (полая коронка) 100 мм
- Активная антивибрационная системаAVC и плавающая виброгасящая задняя рукоятка
- Отключение вращения для долбёжных работ
- Цепная передача и редуктор в масляной ванне увеличивают производительность и надежность аппарата
- Эффективный ударный механизм - для снижения вибрации и отдачи
- Система уплотнений обеспечивает защиту от попадания пыли в ударный механизм и продлевает срок службы инструмента
- Электронная регулировка скорости вращения и энергии удара - для комфортной работы бурами малого диаметра и в легких материалах
- Подходит для сверления твердых материалов
- Блокировка выключателя - для продолжительной работы
- Индикатор износа щеток и технического обслуживания
- Магниевый корпус редуктора - увеличивает срок службы инструмента
- Полный контроль крутящего момента СТС
- Запатентованная двух ступенчатая предохранительная муфта - для безопасности пользователя при работе бурами и коронками разных диаметров