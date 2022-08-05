Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25711K, 1250 Вт, 9 Дж

Преимущества

Комфортная работа. D-образная прорезиненная рукоятка перфоратора DeWalt D 25711 K обеспечивает надежный хват и комфортную работу с инструментом

Патрон SDS-max. Благодаря наличию патрона SDS-max можно использовать буры больших размеров

Дополнительная рукоятка. Наличие дополнительной рукоятки с возможностью вращения на 360° вокруг своей оси - для комфортной работы оператора

Два режима работы - сверление с ударом и долбление

Максимальный диаметр сверления (проходной бур) 80 мм

Максимальный диаметр сверления (полая коронка) 115 мм

Электронная регулировка скорости вращения и энергии удара (от 1.5 Дж до 9 Дж) - для комфортной работы бурами малого диаметра и в легких материалах

Индикатор износа щеток и технического обслуживания

Система защиты от вибрации

Блокировка выключателя - для продолжительной работы

Блокировка вращения долбежных работ по бетону

Перфоратор DeWalt D 25711 K - инструмент мощностью 1250 Вт, предназначенный для сверления отверстий в различных строительных материалах. Применяется для долбления в бетоне бурами диаметром 12 - 48 мм и коронками до 115 мм. Инструмент имеет два режима работы: сверление с ударом и долбление. Антивибрационная система с плавающей виброгасящей задней рукояткой обеспечивает низкий уровень вибраций.