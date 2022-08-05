Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25722K, 1400 Вт, 11 Дж
Арт. Х143340
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|9.1
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор DeWalt D 25722 K работает в двух режимах: сверление с ударом и долбление. Он позволяет сверлить сквозные отверстия и отверстия под анкерные крепления в бетоне и кирпиче диаметром от 12 до 48 мм. Уникальная запатентованная 2-х ступенчатая муфта - для повышенную безопасность пользователя при работе бурами и коронками разных диаметров. Модель имеет активную антивибрационную систему AVC, электронную регулировку скорости вращения и энергии удара, блокировку выключателя.
Преимущества
- Надежная фиксация оснастки. Патрон SDS-max повышенной прочности для надежной фиксации буров и сверл
- Дополнительная рукоятка. Наличие дополнительной рукоятки - для комфортной работы оператора
- Надежность. Переключатель режимов работы углублен в корпус перфоратора DeWalt D 25722 K, что предотвращает его случайное включение
- Максимальный диаметр сверления (проходной бур): 80 мм
- Блокировка выключателя для продолжительной работы
- Полный контроль крутящего момента СТС
- Активная антивибрационная система AVC и виброгасящая задняя рукоятка снижают уровень вибраций
- Блокировка вращения для разрушения кирпичной и каменной кладки или легких долбежных работ по бетону
- Индикаторы износа щеток и необходимости обслуживания
- Сверление коронками до 125 мм
- 2 режима: сверление с ударом и долбление
- Поставляется в чемодане - для удобства хранения и транспортировки