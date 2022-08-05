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Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25722K, 1400 Вт, 11 Дж
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS max
    Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25722K, 1400 Вт, 11 Дж
    Арт. Х143340
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25722K, 1400 Вт, 11 Дж
    Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25722K, 1400 Вт, 11 Дж
    Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25722K, 1400 Вт, 11 Дж
      Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25722K, 1400 Вт, 11 Дж
      Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25722K, 1400 Вт, 11 Дж
      Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25722K, 1400 Вт, 11 Дж

      Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25722K, 1400 Вт, 11 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х143340
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		9.1
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор DeWalt D 25722 K работает в двух режимах: сверление с ударом и долбление. Он позволяет сверлить сквозные отверстия и отверстия под анкерные крепления в бетоне и кирпиче диаметром от 12 до 48 мм. Уникальная запатентованная 2-х ступенчатая муфта - для повышенную безопасность пользователя при работе бурами и коронками разных диаметров. Модель имеет активную антивибрационную систему AVC, электронную регулировку скорости вращения и энергии удара, блокировку выключателя.

        Преимущества

        • Надежная фиксация оснастки. Патрон SDS-max повышенной прочности для надежной фиксации буров и сверл
        • Дополнительная рукоятка. Наличие дополнительной рукоятки - для комфортной работы оператора
        • Надежность. Переключатель режимов работы углублен в корпус перфоратора DeWalt D 25722 K, что предотвращает его случайное включение
        • Максимальный диаметр сверления (проходной бур): 80 мм
        • Блокировка выключателя для продолжительной работы
        • Полный контроль крутящего момента СТС
        • Активная антивибрационная система AVC и виброгасящая задняя рукоятка снижают уровень вибраций
        • Блокировка вращения для разрушения кирпичной и каменной кладки или легких долбежных работ по бетону
        • Индикаторы износа щеток и необходимости обслуживания
        • Сверление коронками до 125 мм
        • 2 режима: сверление с ударом и долбление
        • Поставляется в чемодане - для удобства хранения и транспортировки