Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25722K, 1400 Вт, 11 Дж

Преимущества

Надежная фиксация оснастки. Патрон SDS-max повышенной прочности для надежной фиксации буров и сверл

Дополнительная рукоятка. Наличие дополнительной рукоятки - для комфортной работы оператора

Надежность. Переключатель режимов работы углублен в корпус перфоратора DeWalt D 25722 K, что предотвращает его случайное включение

Максимальный диаметр сверления (проходной бур): 80 мм

Блокировка выключателя для продолжительной работы

Полный контроль крутящего момента СТС

Активная антивибрационная система AVC и виброгасящая задняя рукоятка снижают уровень вибраций

Блокировка вращения для разрушения кирпичной и каменной кладки или легких долбежных работ по бетону

Индикаторы износа щеток и необходимости обслуживания

Сверление коронками до 125 мм

2 режима: сверление с ударом и долбление

Поставляется в чемодане - для удобства хранения и транспортировки

Перфоратор DeWalt D 25722 K работает в двух режимах: сверление с ударом и долбление. Он позволяет сверлить сквозные отверстия и отверстия под анкерные крепления в бетоне и кирпиче диаметром от 12 до 48 мм. Уникальная запатентованная 2-х ступенчатая муфта - для повышенную безопасность пользователя при работе бурами и коронками разных диаметров. Модель имеет активную антивибрационную систему AVC, электронную регулировку скорости вращения и энергии удара, блокировку выключателя.