Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25762 K, 1500 Вт, 15.5 Дж
Арт. Х143239
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|9.9
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор DeWalt D 25762 K предназначен для сверления сквозных отверстий и отверстий под анкерные крепления. Инструмент оснащен активной антивибрационной системой AVC - для долгой и неутомительной работы. Двухступенчатая муфта обеспечивает защиту инструмента и пользователя при заклинивании бура. Прорезиненная задняя рукоятка перфоратора DeWalt D 25762 K уменьшает вибрацию и делает работу более удобной и долгой. Многопозиционная боковая рукоятка позволяет сделать работу более точной и удобной.
Преимущества
- Индикаторы износа угольных щеток и необходимости обслуживания
- Электронная регулировка скорости вращения и энергии удара
- Отключение вращения - для долбежных работ
- Два режима работы: вращение с ударом и долбление
- Двухступенчатая муфта
- Активная система контроля вибрации (AVC)
- Макс. диаметр сверления (Проходной бур) 80 мм
- Макс. диаметр сверления (Полая коронка) 150 мм
- Блокировка включателя - для продолжительных работ