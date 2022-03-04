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Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25762 K, 1500 Вт, 15.5 Дж
5.0
2
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS max
    Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25762 K, 1500 Вт, 15.5 Дж
    Арт. Х143239
    5.0
    2
    Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25762 K, 1500 Вт, 15.5 Дж
    Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25762 K, 1500 Вт, 15.5 Дж
    Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25762 K, 1500 Вт, 15.5 Дж
    Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25762 K, 1500 Вт, 15.5 Дж
    Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25762 K, 1500 Вт, 15.5 Дж
    Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25762 K, 1500 Вт, 15.5 Дж
    Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25762 K, 1500 Вт, 15.5 Дж
      Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25762 K, 1500 Вт, 15.5 Дж
      Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25762 K, 1500 Вт, 15.5 Дж
      Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25762 K, 1500 Вт, 15.5 Дж
      Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25762 K, 1500 Вт, 15.5 Дж
      Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25762 K, 1500 Вт, 15.5 Дж
      Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25762 K, 1500 Вт, 15.5 Дж
      Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25762 K, 1500 Вт, 15.5 Дж

      Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25762 K, 1500 Вт, 15.5 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х143239
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		9.9
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор DeWalt D 25762 K предназначен для сверления сквозных отверстий и отверстий под анкерные крепления. Инструмент оснащен активной антивибрационной системой AVC - для долгой и неутомительной работы. Двухступенчатая муфта  обеспечивает защиту инструмента и пользователя при заклинивании бура. Прорезиненная задняя рукоятка перфоратора DeWalt D 25762 K уменьшает вибрацию и делает работу более удобной и долгой. Многопозиционная боковая рукоятка позволяет сделать работу более точной и удобной.

        Преимущества

        • Индикаторы износа угольных щеток и необходимости обслуживания
        • Электронная регулировка скорости вращения и энергии удара
        • Отключение вращения - для долбежных работ
        • Два режима работы: вращение с ударом и долбление
        • Двухступенчатая муфта
        • Активная система контроля вибрации (AVC)
        • Макс. диаметр сверления (Проходной бур) 80 мм
        • Макс. диаметр сверления (Полая коронка) 150 мм
        • Блокировка включателя - для продолжительных работ