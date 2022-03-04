Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25762 K, 1500 Вт, 15.5 Дж

Преимущества

Индикаторы износа угольных щеток и необходимости обслуживания

Электронная регулировка скорости вращения и энергии удара

Отключение вращения - для долбежных работ

Два режима работы: вращение с ударом и долбление

Двухступенчатая муфта

Активная система контроля вибрации (AVC)

Макс. диаметр сверления (Проходной бур) 80 мм

Макс. диаметр сверления (Полая коронка) 150 мм

Блокировка включателя - для продолжительных работ

Перфоратор DeWalt D 25762 K предназначен для сверления сквозных отверстий и отверстий под анкерные крепления. Инструмент оснащен активной антивибрационной системой AVC - для долгой и неутомительной работы. Двухступенчатая муфта обеспечивает защиту инструмента и пользователя при заклинивании бура. Прорезиненная задняя рукоятка перфоратора DeWalt D 25762 K уменьшает вибрацию и делает работу более удобной и долгой. Многопозиционная боковая рукоятка позволяет сделать работу более точной и удобной.