Перфоратор DeWalt D25133KW-KS (с часами)
Арт. Ю00000027581
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|3
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Наличие подсветки
|Нет
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Система пылеудаления
|Нет
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Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
|1500
- Перфоратор DeWalt D 25133 K имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Переключение между ними осуществляется с помощью тумблера сбоку на корпусе. Дополнительная рукоять помогает уверенно держать инструмент в руках. Модель укомплектована патроном SDS-plus, обеспечивающим быструю замену рабочей оснастки.
Чемодан решает вопрос хранения и транспортировки
Преимущества
- 3 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление
- Патрон SDS-plus - для простой смены оснастки
- Блокировка выключателя
- Многопозиционная боковая рукоятка (устанавливается в любом положении на 360 градусов) - для комфортной работы перфоратором DeWalt D 25133 K
- Обрезиненная задняя рукоятка
- Функция реверса - одинаковая мощность в обоих направлениях вращения
- Предохранительная муфта - для защиты инструмента и пользователя при заклинивании бура
- Оптимален для сверления отверстий диаметром: 6 мм - 16 мм
- Специальное отверстие - для подвешивания перфоратора
- Чемодан TSTAK - "гибкая" платформа Mix&Match, создание разных комбинаций из ящиков