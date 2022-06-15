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Перфоратор DeWalt D25133KW-KS (с часами)
5.0
2
Найти аналог
Перфораторы
    Перфоратор DeWalt D25133KW-KS (с часами)
    Арт. Ю00000027581
    5.0
    2

      Перфоратор DeWalt D25133KW-KS (с часами)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000027581
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Вес, кг
      		3
      Наличие подсветки
      		Нет
      Система пылеудаления
      		Нет
      Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
      		1500
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перфоратор DeWalt D 25133 K имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Переключение между ними осуществляется с помощью тумблера сбоку на корпусе. Дополнительная рукоять помогает уверенно держать инструмент в руках. Модель укомплектована патроном SDS-plus, обеспечивающим быструю замену рабочей оснастки.
        Чемодан решает вопрос хранения и транспортировки

        Преимущества

        • 3 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление
        • Патрон SDS-plus - для простой смены оснастки
        • Блокировка выключателя
        • Многопозиционная боковая рукоятка (устанавливается в любом положении на 360 градусов) - для комфортной работы перфоратором DeWalt D 25133 K
        • Обрезиненная задняя рукоятка
        • Функция реверса - одинаковая мощность в обоих направлениях вращения
        • Предохранительная муфта - для защиты инструмента и пользователя при заклинивании бура
        • Оптимален для сверления отверстий диаметром: 6 мм - 16 мм
        • Специальное отверстие - для подвешивания перфоратора
        • Чемодан TSTAK - "гибкая" платформа Mix&Match, создание разных комбинаций из ящиков