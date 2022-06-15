Перфоратор DeWalt D25133KW-KS (с часами)

Преимущества

3 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление

Патрон SDS-plus - для простой смены оснастки

Блокировка выключателя

Многопозиционная боковая рукоятка (устанавливается в любом положении на 360 градусов) - для комфортной работы перфоратором DeWalt D 25133 K

Обрезиненная задняя рукоятка

Функция реверса - одинаковая мощность в обоих направлениях вращения

Предохранительная муфта - для защиты инструмента и пользователя при заклинивании бура

Оптимален для сверления отверстий диаметром: 6 мм - 16 мм

Специальное отверстие - для подвешивания перфоратора

Чемодан TSTAK - "гибкая" платформа Mix&Match, создание разных комбинаций из ящиков

Перфоратор DeWalt D 25133 K имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Переключение между ними осуществляется с помощью тумблера сбоку на корпусе. Дополнительная рукоять помогает уверенно держать инструмент в руках. Модель укомплектована патроном SDS-plus, обеспечивающим быструю замену рабочей оснастки.Чемодан решает вопрос хранения и транспортировки