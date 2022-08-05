Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25263K, 900 Вт, 3,2 Дж
4.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25263K, 900 Вт, 3,2 Дж
    Арт. 1038069
    4.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25263K, 900 Вт, 3,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25263K, 900 Вт, 3,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25263K, 900 Вт, 3,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25263K, 900 Вт, 3,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25263K, 900 Вт, 3,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25263K, 900 Вт, 3,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25263K, 900 Вт, 3,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25263K, 900 Вт, 3,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25263K, 900 Вт, 3,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25263K, 900 Вт, 3,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25263K, 900 Вт, 3,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25263K, 900 Вт, 3,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25263K, 900 Вт, 3,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25263K, 900 Вт, 3,2 Дж

      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25263K, 900 Вт, 3,2 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1038069
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		3.1
      Наличие подсветки
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Dewalt D 25263 K предназначен для демонтажных работ, а также для сверления отверстий соответствующего диаметра. Подпружиненная задняя рукоятка обеспечивает гашение вибрации. Уберечь оператора от травм поможет встроенная расцепляющая муфта. В перфораторе реализована функция электронной регулировки оборотов, что позволяет вести полный контроль над выполняемой операцией.

        Преимущества

        • Наличие реверса поворотом щеток у перфоратора Dewalt D 25263 K
        • Усовершенствованный дизайн воздуховодов защищает глаза пользователя
        • Минимальная вибрация
        • Улучшиная система уплотнений убережет инструмент от попадания пыли
        • Прорезиненная рукоятка - для комфортной работы
        • Встроенная подсветка