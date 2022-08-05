Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25263K, 900 Вт, 3,2 Дж
Арт. 1038069
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|3.1
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Наличие подсветки
|Да
- Перфоратор Dewalt D 25263 K предназначен для демонтажных работ, а также для сверления отверстий соответствующего диаметра. Подпружиненная задняя рукоятка обеспечивает гашение вибрации. Уберечь оператора от травм поможет встроенная расцепляющая муфта. В перфораторе реализована функция электронной регулировки оборотов, что позволяет вести полный контроль над выполняемой операцией.
Преимущества
- Наличие реверса поворотом щеток у перфоратора Dewalt D 25263 K
- Усовершенствованный дизайн воздуховодов защищает глаза пользователя
- Минимальная вибрация
- Улучшиная система уплотнений убережет инструмент от попадания пыли
- Прорезиненная рукоятка - для комфортной работы
- Встроенная подсветка