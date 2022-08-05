Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25263K, 900 Вт, 3,2 Дж

Преимущества

Наличие реверса поворотом щеток у перфоратора Dewalt D 25263 K

Усовершенствованный дизайн воздуховодов защищает глаза пользователя

Минимальная вибрация

Улучшиная система уплотнений убережет инструмент от попадания пыли

Прорезиненная рукоятка - для комфортной работы

Встроенная подсветка

Перфоратор Dewalt D 25263 K предназначен для демонтажных работ, а также для сверления отверстий соответствующего диаметра. Подпружиненная задняя рукоятка обеспечивает гашение вибрации. Уберечь оператора от травм поможет встроенная расцепляющая муфта. В перфораторе реализована функция электронной регулировки оборотов, что позволяет вести полный контроль над выполняемой операцией.