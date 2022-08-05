Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25413K, 1000 Вт, 4,2 Дж
Арт. 1038073
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|4.2
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор DeWalt D 25413 K имеет предохранительную механическую муфту, которая защищает оператора от "обратного удара" при заклинивании бура. Благодаря мощному ударному механизму можно выполнять сверлильные работы не только в металле и дереве, но и в бетоне. Данная модель имеет активную антивибрационную систему AVC, что обеспечивает комфортную работу пользователя.
Преимущества
- Комфортное управление. Дополнительная рукоятка перфоратора DeWalt D 25413 K позволяет надежно держать инструмент двумя руками - для более точного ведения
- Быстрая смена оснастки. Перфоратор оснащен патроном SDS-plus для быстрой и удобной смены бура
- Выбор режима работы. Выбор режима работы перфоратора осуществляется при помощи удобного переключателя
- Три режима: сверление, сверление с ударом и долбление
- Активная антивибрационная система AVC
- Идеально подходит для сверления в бетоне и кирпиче бурами диаметром 6-32 мм
- Максимальная производительность при небольшом весе инструмента
- Прочный ударный механизм - для долгого срока службы перфоратора
- Блокировка вращения для легких долбежных операций и удаления штукатурки и плитки
- Электронная регулировка скорости
- Предохранительная механическая муфта
- Отключение удара для сверления в дереве, керамике, металле и т.д.
- Чемодан - для удобного хранения и транспортировки инструмента