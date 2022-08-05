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Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25413K, 1000 Вт, 4,2 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25413K, 1000 Вт, 4,2 Дж
    Арт. 1038073
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25413K, 1000 Вт, 4,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25413K, 1000 Вт, 4,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25413K, 1000 Вт, 4,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25413K, 1000 Вт, 4,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25413K, 1000 Вт, 4,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25413K, 1000 Вт, 4,2 Дж

      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25413K, 1000 Вт, 4,2 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1038073
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		4.2
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор DeWalt D 25413 K имеет предохранительную механическую муфту, которая защищает оператора от "обратного удара" при заклинивании бура. Благодаря мощному ударному механизму можно выполнять сверлильные работы не только в металле и дереве, но и в бетоне. Данная модель имеет активную антивибрационную систему AVC, что обеспечивает комфортную работу пользователя.

        Преимущества

        • Комфортное управление. Дополнительная рукоятка перфоратора DeWalt D 25413 K позволяет надежно держать инструмент двумя руками - для более точного ведения
        • Быстрая смена оснастки. Перфоратор оснащен патроном SDS-plus для быстрой и удобной смены бура
        • Выбор режима работы. Выбор режима работы перфоратора осуществляется при помощи удобного переключателя
        • Три режима: сверление, сверление с ударом и долбление
        • Активная антивибрационная система AVC
        • Идеально подходит для сверления в бетоне и кирпиче бурами диаметром 6-32 мм
        • Максимальная производительность при небольшом весе инструмента
        • Прочный ударный механизм - для долгого срока службы перфоратора
        • Блокировка вращения для легких долбежных операций и удаления штукатурки и плитки
        • Электронная регулировка скорости
        • Предохранительная механическая муфта
        • Отключение удара для сверления в дереве, керамике, металле и т.д.
        • Чемодан - для удобного хранения и транспортировки инструмента