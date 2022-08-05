Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25413K, 1000 Вт, 4,2 Дж

Преимущества

Комфортное управление. Дополнительная рукоятка перфоратора DeWalt D 25413 K позволяет надежно держать инструмент двумя руками - для более точного ведения

Быстрая смена оснастки. Перфоратор оснащен патроном SDS-plus для быстрой и удобной смены бура

Выбор режима работы. Выбор режима работы перфоратора осуществляется при помощи удобного переключателя

Три режима: сверление, сверление с ударом и долбление

Активная антивибрационная система AVC

Идеально подходит для сверления в бетоне и кирпиче бурами диаметром 6-32 мм

Максимальная производительность при небольшом весе инструмента

Прочный ударный механизм - для долгого срока службы перфоратора

Блокировка вращения для легких долбежных операций и удаления штукатурки и плитки

Электронная регулировка скорости

Предохранительная механическая муфта

Отключение удара для сверления в дереве, керамике, металле и т.д.

Чемодан - для удобного хранения и транспортировки инструмента

Перфоратор DeWalt D 25413 K имеет предохранительную механическую муфту, которая защищает оператора от "обратного удара" при заклинивании бура. Благодаря мощному ударному механизму можно выполнять сверлильные работы не только в металле и дереве, но и в бетоне. Данная модель имеет активную антивибрационную систему AVC, что обеспечивает комфортную работу пользователя.