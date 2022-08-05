Перфоратор SDS-Max DeWalt D25721K, 1350 Вт, 11 Дж
Арт. 1038080
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|8.7
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор DeWalt D 25721 K прекрасно сверлит сквозные отверстия и отверстия под анкерные крепления в бетоне и кирпичной кладке диаметром от 12 до 48 мм. Активная антивибрационная система и плавающая виброгасящая задняя рукоятка обеспечивают комфортную работу пользователя. Имеется блокировка выключателя - для продолжительной работы.
Преимущества
- Легкая замена оснастки. Патрон системы SDS-Max обеспечивает удобную смену рабочих насадок и надежное их удержание даже при работе в режиме повышенной нагрузки
- Комфортное управление. Дополнительная антивибрационная рукоятка перфоратора DeWalt D 25721 K позволяет надежно держать инструмент двумя руками - для более точного ведения
- Максимальный диаметр сверления (проходной бур): 80 мм
- Электронная регулировка скорости вращения и энергии удара
- Режимы работы: сверление с ударом, долбление
- Компактный и тонкий дизайн обеспечивает максимальный контроль над инструментом и удобной работы в ограниченном пространстве
- Индикаторы износа щеток и необходимости обслуживания