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Перфоратор SDS-Max DeWalt D25721K, 1350 Вт, 11 Дж
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Max DeWalt D25721K, 1350 Вт, 11 Дж
    Арт. 1038080
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Max DeWalt D25721K, 1350 Вт, 11 Дж
    Перфоратор SDS-Max DeWalt D25721K, 1350 Вт, 11 Дж
      Перфоратор SDS-Max DeWalt D25721K, 1350 Вт, 11 Дж
      Перфоратор SDS-Max DeWalt D25721K, 1350 Вт, 11 Дж

      Перфоратор SDS-Max DeWalt D25721K, 1350 Вт, 11 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1038080
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		8.7
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор DeWalt D 25721 K прекрасно сверлит сквозные отверстия и отверстия под анкерные крепления в бетоне и кирпичной кладке диаметром от 12 до 48 мм. Активная антивибрационная система и плавающая виброгасящая задняя рукоятка обеспечивают комфортную работу пользователя. Имеется блокировка выключателя - для продолжительной работы.

        Преимущества

        • Легкая замена оснастки. Патрон системы SDS-Max обеспечивает удобную смену рабочих насадок и надежное их удержание даже при работе в режиме повышенной нагрузки
        • Комфортное управление. Дополнительная антивибрационная рукоятка перфоратора DeWalt D 25721 K позволяет надежно держать инструмент двумя руками - для более точного ведения
        • Максимальный диаметр сверления (проходной бур): 80 мм
        • Электронная регулировка скорости вращения и энергии удара
        • Режимы работы: сверление с ударом, долбление
        • Компактный и тонкий дизайн обеспечивает максимальный контроль над инструментом и удобной работы в ограниченном пространстве
        • Индикаторы износа щеток и необходимости обслуживания