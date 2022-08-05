Аккумуляторный перфоратор SDS-Max Dewalt DCH481N-XJ 54 В XR FLEXVOLT, 6 Дж
Арт. 1034334
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Система пылеудаления
|Нет
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Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
|540
- Бесщеточный перфоратор DEWALT DCH481N функционирует в трех режимах: сверление, сверление с ударом и долбление. Его производительность эквивалентна сетевому перфоратору с энергией удара 6 Дж. Модель оборудована бесщеточным двигателем, благодаря чему рассчитана на длительную эксплуатацию. В качестве источника питания используется мощный аккумулятор XR FLEXVOLT 54 В. Электроинструмент поставляется без зарядного устройства и аккумулятора! Данные комплектующие приобретаются отдельно.
Преимущества
- Производительность: скорость сверления выше, чем у 6 кг сетевого аналога
- Самая высокая скорость высверливания буром отверстий диаметром 28 мм
- Производительность эквивалентна сетевому перфоратору с энергией удара 6,1 Дж
- Система защиты при заклинивании бура ADC, мгновенно отключает двигатель при резком повороте инструмента
- Время работы на одной зарядке: 20 отверстий (бур 28 мм х 150 мм)
- Три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление
- Низкий уровень вибрации 8,5 м/с²