Аккумуляторный перфоратор SDS-Max Dewalt DCH481N-XJ 54 В XR FLEXVOLT, 6 Дж

Преимущества

Производительность: скорость сверления выше, чем у 6 кг сетевого аналога

Самая высокая скорость высверливания буром отверстий диаметром 28 мм

Производительность эквивалентна сетевому перфоратору с энергией удара 6,1 Дж

Система защиты при заклинивании бура ADC, мгновенно отключает двигатель при резком повороте инструмента

Время работы на одной зарядке: 20 отверстий (бур 28 мм х 150 мм)

Три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление

Низкий уровень вибрации 8,5 м/с²

Бесщеточный перфоратор DEWALT DCH481N функционирует в трех режимах: сверление, сверление с ударом и долбление. Его производительность эквивалентна сетевому перфоратору с энергией удара 6 Дж. Модель оборудована бесщеточным двигателем, благодаря чему рассчитана на длительную эксплуатацию. В качестве источника питания используется мощный аккумулятор XR FLEXVOLT 54 В. Электроинструмент поставляется без зарядного устройства и аккумулятора! Данные комплектующие приобретаются отдельно.