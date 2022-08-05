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Аккумуляторный перфоратор SDS-Max Dewalt DCH481N-XJ 54 В XR FLEXVOLT, 6 Дж
5.0
1
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Аккумуляторные перфораторы
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Max Dewalt DCH481N-XJ 54 В XR FLEXVOLT, 6 Дж
    Арт. 1034334
    5.0
    1
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Max Dewalt DCH481N-XJ 54 В XR FLEXVOLT, 6 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Max Dewalt DCH481N-XJ 54 В XR FLEXVOLT, 6 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Max Dewalt DCH481N-XJ 54 В XR FLEXVOLT, 6 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Max Dewalt DCH481N-XJ 54 В XR FLEXVOLT, 6 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Max Dewalt DCH481N-XJ 54 В XR FLEXVOLT, 6 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Max Dewalt DCH481N-XJ 54 В XR FLEXVOLT, 6 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Max Dewalt DCH481N-XJ 54 В XR FLEXVOLT, 6 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Max Dewalt DCH481N-XJ 54 В XR FLEXVOLT, 6 Дж

      Аккумуляторный перфоратор SDS-Max Dewalt DCH481N-XJ 54 В XR FLEXVOLT, 6 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1034334
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Система пылеудаления
      		Нет
      Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
      		540
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бесщеточный перфоратор DEWALT DCH481N функционирует в трех режимах: сверление, сверление с ударом и долбление. Его производительность эквивалентна сетевому перфоратору с энергией удара 6 Дж. Модель оборудована бесщеточным двигателем, благодаря чему рассчитана на длительную эксплуатацию. В качестве источника питания используется мощный аккумулятор XR FLEXVOLT 54 В. Электроинструмент поставляется без зарядного устройства и аккумулятора! Данные комплектующие приобретаются отдельно.

        Преимущества

        • Производительность: скорость сверления выше, чем у 6 кг сетевого аналога
        • Самая высокая скорость высверливания буром отверстий диаметром 28 мм
        • Производительность эквивалентна сетевому перфоратору с энергией удара 6,1 Дж
        • Система защиты при заклинивании бура ADC, мгновенно отключает двигатель при резком повороте инструмента
        • Время работы на одной зарядке: 20 отверстий (бур 28 мм х 150 мм)
        • Три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление
        • Низкий уровень вибрации 8,5 м/с²