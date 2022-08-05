Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-400-12, 400 Вт, 1.2 Дж

Преимущества

С помощью ограничителя глубины легко сверлить одинаковые отверстия без дополнительных замеров

Дрель оснащена реверсом для выкручивания застрявшего сверла

Патрон SDS-plus позволяет быстро менять оснастку и обеспечивает ее надежную фиксацию

Долгий срок службы и надежность благодаря медной обмотке двигателя и ударопрочному пластику корпуса

Клавиша фиксации кнопки пуска исключает нечаянное переключение режимов

Благодаря кабелю питания 3 м с резиновой изоляцией работать можно даже при низкой температуре

Класс защиты II - двойная изоляция токопроводящих элементов

Легкий перфоратор SDS-Plus Denzel RH-400-12 подходит для проведения отделочных и монтажных работ. Это отличная альтернатива ударной дрели: такой же компактный, но благодаря вакуумно-компрессионному механизму не нужно прикладывать дополнительных усилий при сверлении и бурении даже бетонных и кирпичных конструкций. За счет небольшого веса 1.8 кг инструмент можно долго удерживать на весу, что делает его незаменимым при проведении работ на потолке и в труднодоступных местах. Высокая продуктивность даже при работе с твердыми материалами.