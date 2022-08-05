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Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-400-12, 400 Вт, 1.2 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-400-12, 400 Вт, 1.2 Дж
    Арт. О00000033084
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-400-12, 400 Вт, 1.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-400-12, 400 Вт, 1.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-400-12, 400 Вт, 1.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-400-12, 400 Вт, 1.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-400-12, 400 Вт, 1.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-400-12, 400 Вт, 1.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-400-12, 400 Вт, 1.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-400-12, 400 Вт, 1.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-400-12, 400 Вт, 1.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-400-12, 400 Вт, 1.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-400-12, 400 Вт, 1.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-400-12, 400 Вт, 1.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-400-12, 400 Вт, 1.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-400-12, 400 Вт, 1.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-400-12, 400 Вт, 1.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-400-12, 400 Вт, 1.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-400-12, 400 Вт, 1.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-400-12, 400 Вт, 1.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-400-12, 400 Вт, 1.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-400-12, 400 Вт, 1.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-400-12, 400 Вт, 1.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-400-12, 400 Вт, 1.2 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-400-12, 400 Вт, 1.2 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033084
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		1.8
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Легкий перфоратор SDS-Plus Denzel RH-400-12 подходит для проведения отделочных и монтажных работ. Это отличная альтернатива ударной дрели: такой же компактный, но благодаря вакуумно-компрессионному механизму не нужно прикладывать дополнительных усилий при сверлении и бурении даже бетонных и кирпичных конструкций. За счет небольшого веса 1.8 кг инструмент можно долго удерживать на весу, что делает его незаменимым при проведении работ на потолке и в труднодоступных местах. Высокая продуктивность даже при работе с твердыми материалами.

        Преимущества

        • С помощью ограничителя глубины легко сверлить одинаковые отверстия без дополнительных замеров
        • Дрель оснащена реверсом для выкручивания застрявшего сверла
        • Патрон SDS-plus позволяет быстро менять оснастку и обеспечивает ее надежную фиксацию
        • Долгий срок службы и надежность благодаря медной обмотке двигателя и ударопрочному пластику корпуса
        • Клавиша фиксации кнопки пуска исключает нечаянное переключение режимов
        • Благодаря кабелю питания 3 м с резиновой изоляцией работать можно даже при низкой температуре
        • Класс защиты II - двойная изоляция токопроводящих элементов