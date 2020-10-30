Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-650-18 26603, 650 Вт, 2 Дж

Преимущества

3 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление

Режим долота

Надежная компактная конструкция позволяет эффективно работать в режиме отбойного молотка

Патрон SDS-plus - для простой смены оснастки

Регулировка частоты вращения - для работы с разными материалами

Световой индикатор включения

Богатая комплектация

Реверс необходим в случае заклинивания оснастки в материале

Ограничитель глубины в комплекте - для сверления точных одинаковых отверстий под крепеж

Кейс - для удобства хранения и транспортировки DENZEL RH-650-18 26603

Электрический перфоратор DENZEL RH-650-18 26603 - самый компактная модель с 3 функциями. Патрон SDS-plus. Обеспечивает надежную фиксацию бура и делает быстрой замену оснастки. Предохранительная муфта. Обеспечивает защиту оператора во время заклинивания оснастки. Оснастка в комплекте. Начните работу сразу – в кейсе вы найдете пику, долото и три бура, чтобы испытать перфоратор по полной.