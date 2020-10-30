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Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-650-18 26603, 650 Вт, 2 Дж
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-650-18 26603, 650 Вт, 2 Дж
    Арт. О00000033085
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-650-18 26603, 650 Вт, 2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-650-18 26603, 650 Вт, 2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-650-18 26603, 650 Вт, 2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-650-18 26603, 650 Вт, 2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-650-18 26603, 650 Вт, 2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-650-18 26603, 650 Вт, 2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-650-18 26603, 650 Вт, 2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-650-18 26603, 650 Вт, 2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-650-18 26603, 650 Вт, 2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-650-18 26603, 650 Вт, 2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-650-18 26603, 650 Вт, 2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-650-18 26603, 650 Вт, 2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-650-18 26603, 650 Вт, 2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-650-18 26603, 650 Вт, 2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-650-18 26603, 650 Вт, 2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-650-18 26603, 650 Вт, 2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-650-18 26603, 650 Вт, 2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-650-18 26603, 650 Вт, 2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-650-18 26603, 650 Вт, 2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-650-18 26603, 650 Вт, 2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-650-18 26603, 650 Вт, 2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-650-18 26603, 650 Вт, 2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-650-18 26603, 650 Вт, 2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-650-18 26603, 650 Вт, 2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-650-18 26603, 650 Вт, 2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-650-18 26603, 650 Вт, 2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-650-18 26603, 650 Вт, 2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-650-18 26603, 650 Вт, 2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-650-18 26603, 650 Вт, 2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-650-18 26603, 650 Вт, 2 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-650-18 26603, 650 Вт, 2 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033085
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		2.24
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Электрический перфоратор DENZEL RH-650-18 26603 - самый компактная модель с 3 функциями. Патрон SDS-plus. Обеспечивает надежную фиксацию бура и делает быстрой замену оснастки. Предохранительная муфта. Обеспечивает защиту оператора во время заклинивания оснастки. Оснастка в комплекте. Начните работу сразу – в кейсе вы найдете пику, долото и три бура, чтобы испытать перфоратор по полной.

        Преимущества

        • 3 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление
        • Режим долота
        • Надежная компактная конструкция позволяет эффективно работать в режиме отбойного молотка
        • Патрон SDS-plus - для простой смены оснастки
        • Регулировка частоты вращения - для работы с разными материалами
        • Световой индикатор включения
        • Богатая комплектация
        • Реверс необходим в случае заклинивания оснастки в материале
        • Ограничитель глубины в комплекте - для сверления точных одинаковых отверстий под крепеж
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки DENZEL RH-650-18 26603