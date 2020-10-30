Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-650-18 26603, 650 Вт, 2 Дж
Арт. О00000033085
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|2.24
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Наличие подсветки
|Нет
- Электрический перфоратор DENZEL RH-650-18 26603 - самый компактная модель с 3 функциями. Патрон SDS-plus. Обеспечивает надежную фиксацию бура и делает быстрой замену оснастки. Предохранительная муфта. Обеспечивает защиту оператора во время заклинивания оснастки. Оснастка в комплекте. Начните работу сразу – в кейсе вы найдете пику, долото и три бура, чтобы испытать перфоратор по полной.
Преимущества
- 3 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление
- Режим долота
- Надежная компактная конструкция позволяет эффективно работать в режиме отбойного молотка
- Патрон SDS-plus - для простой смены оснастки
- Регулировка частоты вращения - для работы с разными материалами
- Световой индикатор включения
- Богатая комплектация
- Реверс необходим в случае заклинивания оснастки в материале
- Ограничитель глубины в комплекте - для сверления точных одинаковых отверстий под крепеж
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки DENZEL RH-650-18 26603