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Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-750-24, 750 Вт, 2.5 Дж
5.0
2
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-750-24, 750 Вт, 2.5 Дж
    Арт. О00000033086
    5.0
    2
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-750-24, 750 Вт, 2.5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-750-24, 750 Вт, 2.5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-750-24, 750 Вт, 2.5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-750-24, 750 Вт, 2.5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-750-24, 750 Вт, 2.5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-750-24, 750 Вт, 2.5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-750-24, 750 Вт, 2.5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-750-24, 750 Вт, 2.5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-750-24, 750 Вт, 2.5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-750-24, 750 Вт, 2.5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-750-24, 750 Вт, 2.5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-750-24, 750 Вт, 2.5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-750-24, 750 Вт, 2.5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-750-24, 750 Вт, 2.5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-750-24, 750 Вт, 2.5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-750-24, 750 Вт, 2.5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-750-24, 750 Вт, 2.5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-750-24, 750 Вт, 2.5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-750-24, 750 Вт, 2.5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-750-24, 750 Вт, 2.5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-750-24, 750 Вт, 2.5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-750-24, 750 Вт, 2.5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-750-24, 750 Вт, 2.5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-750-24, 750 Вт, 2.5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-750-24, 750 Вт, 2.5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-750-24, 750 Вт, 2.5 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-750-24, 750 Вт, 2.5 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033086
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		2.7
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Надежный и функциональный перфоратор SDS-Plus Denzel RH-750-24 горизонтальной компоновки пригодится при отделочных, электромонтажных и строительных работах. Перфоратор заменяет сразу несколько инструментов за счет наличия 3 режимов работы: сверление с ударом, сверление без удара, долбление.

        Преимущества

        • С помощью ограничителя можно задать глубину сверления для точности работы
        • Электронный реверс меняет направление вращения патрона, что поможет вытащить оснастку в случае застревания
        • Быстрая замена оснастки и надежная фиксация благодаря патрону SDS-plus
        • Защиту пользователя обеспечивает предохранительная муфта, которая останавливает двигатель в случае заклинивания бура
        • Медная обмотка двигателя и ударопрочный пластик корпуса обеспечивают надежность и высокий ресурс
        • Для удобства работы в непрерывном режиме предусмотрена фиксация клавиши включения
        • Подходит для работы на улице благодаря кабелю с резиновой изоляцией
        • Класс защиты II - двойная изоляция электронных компонентов обеспечивает безопасность оператора
        • В комплекте идет набор аксессуаров и кейс для хранения и транспортировки