Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-750-24, 750 Вт, 2.5 Дж
Арт. О00000033086
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|2.7
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Наличие подсветки
|Нет
- Надежный и функциональный перфоратор SDS-Plus Denzel RH-750-24 горизонтальной компоновки пригодится при отделочных, электромонтажных и строительных работах. Перфоратор заменяет сразу несколько инструментов за счет наличия 3 режимов работы: сверление с ударом, сверление без удара, долбление.
Преимущества
- С помощью ограничителя можно задать глубину сверления для точности работы
- Электронный реверс меняет направление вращения патрона, что поможет вытащить оснастку в случае застревания
- Быстрая замена оснастки и надежная фиксация благодаря патрону SDS-plus
- Защиту пользователя обеспечивает предохранительная муфта, которая останавливает двигатель в случае заклинивания бура
- Медная обмотка двигателя и ударопрочный пластик корпуса обеспечивают надежность и высокий ресурс
- Для удобства работы в непрерывном режиме предусмотрена фиксация клавиши включения
- Подходит для работы на улице благодаря кабелю с резиновой изоляцией
- Класс защиты II - двойная изоляция электронных компонентов обеспечивает безопасность оператора
- В комплекте идет набор аксессуаров и кейс для хранения и транспортировки