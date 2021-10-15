Перфоратор SDS-Plus Denzel RH-750-24, 750 Вт, 2.5 Дж

Преимущества

С помощью ограничителя можно задать глубину сверления для точности работы

Электронный реверс меняет направление вращения патрона, что поможет вытащить оснастку в случае застревания

Быстрая замена оснастки и надежная фиксация благодаря патрону SDS-plus

Защиту пользователя обеспечивает предохранительная муфта, которая останавливает двигатель в случае заклинивания бура

Медная обмотка двигателя и ударопрочный пластик корпуса обеспечивают надежность и высокий ресурс

Для удобства работы в непрерывном режиме предусмотрена фиксация клавиши включения

Подходит для работы на улице благодаря кабелю с резиновой изоляцией

Класс защиты II - двойная изоляция электронных компонентов обеспечивает безопасность оператора

В комплекте идет набор аксессуаров и кейс для хранения и транспортировки

Надежный и функциональный перфоратор SDS-Plus Denzel RH-750-24 горизонтальной компоновки пригодится при отделочных, электромонтажных и строительных работах. Перфоратор заменяет сразу несколько инструментов за счет наличия 3 режимов работы: сверление с ударом, сверление без удара, долбление.