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Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-1250/32ЭВ 50127, 1250 Вт, 4 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-1250/32ЭВ 50127, 1250 Вт, 4 Дж
    Арт. Х143766
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-1250/32ЭВ 50127, 1250 Вт, 4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-1250/32ЭВ 50127, 1250 Вт, 4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-1250/32ЭВ 50127, 1250 Вт, 4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-1250/32ЭВ 50127, 1250 Вт, 4 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-1250/32ЭВ 50127, 1250 Вт, 4 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х143766
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		5
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Энкор ПЭ-1250/32ЭВ 50127 имеет два режима работы - сверление с ударом и удар, что позволяет использовать инструмент в том числе как легкий отбойный молоток. Перфоратор сверлит отверстия в бетоне, кирпичной кладке, камне, делает сколы, применяется для разрушения конструкций. Диаметр сверления в бетоне достигает 32 мм. Мощный 1250-ваттный двигатель расположен вертикально - благодаря этому он занимает меньшую длину и лучше охлаждается.

        Преимущества

        • Система быстрой замены оснастки. Наличие патрона SDS-plus дает возможность быстро заменить оснастку одной рукой
        • Два рабочих режима. С помощью двухпозиционного переключателя можно выбрать необходимый рабочий режим: сверление с ударом или удар
        • Управление под контролем. Основная рукоятка замкнутой формы позволяет надежно удерживать перфоратор Энкор ПЭ-1250/32ЭВ 50127, а широкая кнопка "Пуск" удобно ложится в ладонь
        • Комфортная работа. Дополнительная рукоятка дает возможность управления обеими руками и снижает уровень вибрации
        • Мощный двигатель 1250 Вт делает работу эффективной
        • Вертикальное расположение двигателя уменьшает его длину и позволяет лучше охлаждаться
        • Система вибрационной защиты оператора
        • Высокая частота ударов 3900 уд/мин с внушительной силой единичного удара - 4 Дж
        • Работа в режиме отбойного молотка до 30% от общего ресурса инструмента
        • Возможность использования полых коронок до 80 мм для сверления в кирпиче
        • Сверление отверстий в бетоне диаметром до 32 мм
        • Основная рукоятка обрезинена
        • Обрезиненный сетевой шнур длиной 2,5 метра обеспечивает свободу действий