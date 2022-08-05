Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-1250/32ЭВ 50127, 1250 Вт, 4 Дж

Преимущества

Система быстрой замены оснастки. Наличие патрона SDS-plus дает возможность быстро заменить оснастку одной рукой

Два рабочих режима. С помощью двухпозиционного переключателя можно выбрать необходимый рабочий режим: сверление с ударом или удар

Управление под контролем. Основная рукоятка замкнутой формы позволяет надежно удерживать перфоратор Энкор ПЭ-1250/32ЭВ 50127, а широкая кнопка "Пуск" удобно ложится в ладонь

Комфортная работа. Дополнительная рукоятка дает возможность управления обеими руками и снижает уровень вибрации

Мощный двигатель 1250 Вт делает работу эффективной

Вертикальное расположение двигателя уменьшает его длину и позволяет лучше охлаждаться

Система вибрационной защиты оператора

Высокая частота ударов 3900 уд/мин с внушительной силой единичного удара - 4 Дж

Работа в режиме отбойного молотка до 30% от общего ресурса инструмента

Возможность использования полых коронок до 80 мм для сверления в кирпиче

Сверление отверстий в бетоне диаметром до 32 мм

Основная рукоятка обрезинена

Обрезиненный сетевой шнур длиной 2,5 метра обеспечивает свободу действий

Перфоратор Энкор ПЭ-1250/32ЭВ 50127 имеет два режима работы - сверление с ударом и удар, что позволяет использовать инструмент в том числе как легкий отбойный молоток. Перфоратор сверлит отверстия в бетоне, кирпичной кладке, камне, делает сколы, применяется для разрушения конструкций. Диаметр сверления в бетоне достигает 32 мм. Мощный 1250-ваттный двигатель расположен вертикально - благодаря этому он занимает меньшую длину и лучше охлаждается.