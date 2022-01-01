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Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-500/20ЭР, 500 Вт, 2 Дж
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-500/20ЭР, 500 Вт, 2 Дж
    Арт. Х14385
    Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-500/20ЭР, 500 Вт, 2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-500/20ЭР, 500 Вт, 2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-500/20ЭР, 500 Вт, 2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-500/20ЭР, 500 Вт, 2 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-500/20ЭР, 500 Вт, 2 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х14385

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		2.3
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Энкор ПЭ-500/20ЭР 50114 - это двухрежимный электроинструмент бытового класса. Данная модель сконструирована для простого и ударного сверления различных материалов. При продолжительной работе широкая клавиша пуска фиксируется в положении старт, с ее помощью можно легко и просто регулировать скорость.

        Преимущества

        • Ограничение глубины. Регулируемый ограничитель глубины удобен при сверлении несквозных отверстий
        • Два режима. Данная модель имеет два режима работы: простое сверление и сверление с ударом. Переключать режимы удобно с помощью тумблера на корпусе инструмента
        • Комфортное пользование. Обрезиненная основная рукоятка - для комфортной работы перфоратором Энкор ПЭ-500/20ЭР 50114
        • Простота управления. Широкая клавиша пуска фиксируется в положении старт, с ее помощью легко и просто регулировать скорость
        • Удобное приспособление. Данная модель имеет отверстие на рукоятке - для удобного хранения перфоратора в подвешенном состоянии
        • Модель оснащена двумя рукоятками - для лучшего удержания инструмента при работе
        • Патрон SDS-plus - для быстрой замены оснастки
        • Инструмент оснащен функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала
        • Инструмент снабжен обрезиненным сетевым шнуром длиной 2,5 метра