Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-500/20ЭР, 500 Вт, 2 Дж

Преимущества

Ограничение глубины. Регулируемый ограничитель глубины удобен при сверлении несквозных отверстий

Два режима. Данная модель имеет два режима работы: простое сверление и сверление с ударом. Переключать режимы удобно с помощью тумблера на корпусе инструмента

Комфортное пользование. Обрезиненная основная рукоятка - для комфортной работы перфоратором Энкор ПЭ-500/20ЭР 50114

Простота управления. Широкая клавиша пуска фиксируется в положении старт, с ее помощью легко и просто регулировать скорость

Удобное приспособление. Данная модель имеет отверстие на рукоятке - для удобного хранения перфоратора в подвешенном состоянии

Модель оснащена двумя рукоятками - для лучшего удержания инструмента при работе

Патрон SDS-plus - для быстрой замены оснастки

Инструмент оснащен функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала

Инструмент снабжен обрезиненным сетевым шнуром длиной 2,5 метра

Перфоратор Энкор ПЭ-500/20ЭР 50114 - это двухрежимный электроинструмент бытового класса. Данная модель сконструирована для простого и ударного сверления различных материалов. При продолжительной работе широкая клавиша пуска фиксируется в положении старт, с ее помощью можно легко и просто регулировать скорость.