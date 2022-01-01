Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-500/20ЭР, 500 Вт, 2 Дж
Арт. Х14385
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|2.3
|
Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Энкор ПЭ-500/20ЭР 50114 - это двухрежимный электроинструмент бытового класса. Данная модель сконструирована для простого и ударного сверления различных материалов. При продолжительной работе широкая клавиша пуска фиксируется в положении старт, с ее помощью можно легко и просто регулировать скорость.
Преимущества
- Ограничение глубины. Регулируемый ограничитель глубины удобен при сверлении несквозных отверстий
- Два режима. Данная модель имеет два режима работы: простое сверление и сверление с ударом. Переключать режимы удобно с помощью тумблера на корпусе инструмента
- Комфортное пользование. Обрезиненная основная рукоятка - для комфортной работы перфоратором Энкор ПЭ-500/20ЭР 50114
- Простота управления. Широкая клавиша пуска фиксируется в положении старт, с ее помощью легко и просто регулировать скорость
- Удобное приспособление. Данная модель имеет отверстие на рукоятке - для удобного хранения перфоратора в подвешенном состоянии
- Модель оснащена двумя рукоятками - для лучшего удержания инструмента при работе
- Патрон SDS-plus - для быстрой замены оснастки
- Инструмент оснащен функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала
- Инструмент снабжен обрезиненным сетевым шнуром длиной 2,5 метра