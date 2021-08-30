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Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-750/24ЭР, 750 Вт, 2.7 Дж
3.9
47
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-750/24ЭР, 750 Вт, 2.7 Дж
    Арт. Х143197
    3.9
    47
    Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-750/24ЭР, 750 Вт, 2.7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-750/24ЭР, 750 Вт, 2.7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-750/24ЭР, 750 Вт, 2.7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-750/24ЭР, 750 Вт, 2.7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-750/24ЭР, 750 Вт, 2.7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-750/24ЭР, 750 Вт, 2.7 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-750/24ЭР, 750 Вт, 2.7 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х143197
      3.9
      47

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3.05
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор ЭНКОР ПЭ 750 24ЭР – электроинструмент универсального класса для использования в строительстве и ремонтных работах. Данная модель имеет 3 рабочих режима (сверление с ударом и без и долбление). Двигатель мощностью 750 Вт позволяет справляться с бетоном, кирпичом и камнем, а также металлом, древесиной и другими строительными материалами. Удобная дополнительная ручка с резиновой накладкой способствует крепкому захвату инструмента двумя руками при интенсивных работах. Перфоратор ЭНКОР 750 24ЭР поставляется в удобном пластиковом кейсе с прочными замками.

        Преимущества

        • Возможна установка долота в 36 позициях
        • Мягкая резиновая накладка на основной рукоятке - для снижения уровня вибрации
        • Плавная регулировка скорости
        • Поворотный щеткодержатель
        • Три режима работы: сверление, ударное сверление, долбление
        • Блокировка вращения
        • Отключение удара
        • Реверс