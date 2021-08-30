Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-750/24ЭР, 750 Вт, 2.7 Дж

Перфоратор ЭНКОР ПЭ 750 24ЭР – электроинструмент универсального класса для использования в строительстве и ремонтных работах. Данная модель имеет 3 рабочих режима (сверление с ударом и без и долбление). Двигатель мощностью 750 Вт позволяет справляться с бетоном, кирпичом и камнем, а также металлом, древесиной и другими строительными материалами. Удобная дополнительная ручка с резиновой накладкой способствует крепкому захвату инструмента двумя руками при интенсивных работах. Перфоратор ЭНКОР 750 24ЭР поставляется в удобном пластиковом кейсе с прочными замками.

Преимущества