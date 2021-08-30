Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-750/24ЭР, 750 Вт, 2.7 Дж
Арт. Х143197
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|3.05
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор ЭНКОР ПЭ 750 24ЭР – электроинструмент универсального класса для использования в строительстве и ремонтных работах. Данная модель имеет 3 рабочих режима (сверление с ударом и без и долбление). Двигатель мощностью 750 Вт позволяет справляться с бетоном, кирпичом и камнем, а также металлом, древесиной и другими строительными материалами. Удобная дополнительная ручка с резиновой накладкой способствует крепкому захвату инструмента двумя руками при интенсивных работах. Перфоратор ЭНКОР 750 24ЭР поставляется в удобном пластиковом кейсе с прочными замками.
Преимущества
- Возможна установка долота в 36 позициях
- Мягкая резиновая накладка на основной рукоятке - для снижения уровня вибрации
- Плавная регулировка скорости
- Поворотный щеткодержатель
- Три режима работы: сверление, ударное сверление, долбление
- Блокировка вращения
- Отключение удара
- Реверс