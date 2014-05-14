Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH 24PC3, 800 Вт, 2,3 Дж

Преимущества

Регулировка глубины отверстий. Ограничитель перфоратора Hitachi DH24PC3 служит для сверления аккуратных отверстий нужной глубины

Надежный захват. Рукоятка имеет прорезиненные вставки, на конце предусмотрен упор, уровень вибрации снижен. Все это обеспечивает удобную эксплуатацию и предотвращает соскальзывание руки

Высокая производительность

Система нормализации внутреннего давления

Три режима: сверление, сверление с ударом, долбление

Плавная регулировка скорости

Реверс

Перфоратор Hitachi DH24PC3 – это, в первую очередь, высокая производительность. Перфоратор обладает мощностью 800 Вт и силой удара 3.2 Дж. При наличии необходимой оснастки может быть использован как дрель, шуруповерт и гайковерт. В инструменте предусмотрена новая система уплотнений, предотвращающая вытекание смазки. Перфоратор DH24PC3 имеет разборный корпус, что позволяет произвести замену зажима SDS в случае его износа.