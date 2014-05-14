Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH 24PC3, 800 Вт, 2,3 Дж
Арт. Х12206
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Китай
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Вес, кг
|2.4
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Hitachi DH24PC3 – это, в первую очередь, высокая производительность. Перфоратор обладает мощностью 800 Вт и силой удара 3.2 Дж. При наличии необходимой оснастки может быть использован как дрель, шуруповерт и гайковерт. В инструменте предусмотрена новая система уплотнений, предотвращающая вытекание смазки. Перфоратор DH24PC3 имеет разборный корпус, что позволяет произвести замену зажима SDS в случае его износа.
Преимущества
- Регулировка глубины отверстий. Ограничитель перфоратора Hitachi DH24PC3 служит для сверления аккуратных отверстий нужной глубины
- Надежный захват. Рукоятка имеет прорезиненные вставки, на конце предусмотрен упор, уровень вибрации снижен. Все это обеспечивает удобную эксплуатацию и предотвращает соскальзывание руки
- Высокая производительность
- Система нормализации внутреннего давления
- Три режима: сверление, сверление с ударом, долбление
- Плавная регулировка скорости
- Реверс