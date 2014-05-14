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Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH 24PC3, 800 Вт, 2,3 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH 24PC3, 800 Вт, 2,3 Дж
    Арт. Х12206
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH 24PC3, 800 Вт, 2,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH 24PC3, 800 Вт, 2,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH 24PC3, 800 Вт, 2,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH 24PC3, 800 Вт, 2,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH 24PC3, 800 Вт, 2,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH 24PC3, 800 Вт, 2,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH 24PC3, 800 Вт, 2,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH 24PC3, 800 Вт, 2,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH 24PC3, 800 Вт, 2,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH 24PC3, 800 Вт, 2,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH 24PC3, 800 Вт, 2,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH 24PC3, 800 Вт, 2,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH 24PC3, 800 Вт, 2,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH 24PC3, 800 Вт, 2,3 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH 24PC3, 800 Вт, 2,3 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12206
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Китай
      Вес, кг
      		2.4
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Hitachi DH24PC3 – это, в первую очередь, высокая производительность. Перфоратор обладает мощностью 800 Вт и силой удара 3.2 Дж. При наличии необходимой оснастки может быть использован как дрель, шуруповерт и гайковерт. В инструменте предусмотрена новая система уплотнений, предотвращающая вытекание смазки. Перфоратор DH24PC3 имеет разборный корпус, что позволяет произвести замену зажима SDS в случае его износа.

        Преимущества

        • Регулировка глубины отверстий. Ограничитель перфоратора Hitachi DH24PC3 служит для сверления аккуратных отверстий нужной глубины
        • Надежный захват. Рукоятка имеет прорезиненные вставки, на конце предусмотрен упор, уровень вибрации снижен. Все это обеспечивает удобную эксплуатацию и предотвращает соскальзывание руки
        • Высокая производительность
        • Система нормализации внутреннего давления
        • Три режима: сверление, сверление с ударом, долбление
        • Плавная регулировка скорости
        • Реверс