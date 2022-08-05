Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH24PB3, 800 Вт, 3,2 Дж

Преимущества

Работа с минимальной усталостью. Инструмент обладает обрезиненной рукояткой. Специальный выступ на конце рукоятки предотвращает скольжение руки

Регулировка глубины сверления. Перфоратор Hitachi DH24PB3оснащен ограничителем глубины, который можно выдвинуть на нужную длину - для большей точности работ и сверления одинаковых отверстий

Высокая производительность

Плавная регулировка скорости

Реверс с удобным переключателем

Эргономичный дизайн

Перфоратор Hitachi DH24PB3 - инструмент с высокой производительностью. Данным перфоратором можно сверлить, либо сверлить с ударом. Конец рукоятки, сделанный в форме крюка, предотвращает соскальзывание руки. Перфоратор оснащен системой уравновешивания внутреннего давления, что делает невозможным подтекание масла.