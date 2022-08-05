Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH24PB3, 800 Вт, 3,2 Дж
Арт. Х12223
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|2.4
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Hitachi DH24PB3 - инструмент с высокой производительностью. Данным перфоратором можно сверлить, либо сверлить с ударом. Конец рукоятки, сделанный в форме крюка, предотвращает соскальзывание руки. Перфоратор оснащен системой уравновешивания внутреннего давления, что делает невозможным подтекание масла.
Преимущества
- Работа с минимальной усталостью. Инструмент обладает обрезиненной рукояткой. Специальный выступ на конце рукоятки предотвращает скольжение руки
- Регулировка глубины сверления. Перфоратор Hitachi DH24PB3оснащен ограничителем глубины, который можно выдвинуть на нужную длину - для большей точности работ и сверления одинаковых отверстий
- Высокая производительность
- Плавная регулировка скорости
- Реверс с удобным переключателем
- Эргономичный дизайн