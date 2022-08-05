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Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH24PB3, 800 Вт, 3,2 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH24PB3, 800 Вт, 3,2 Дж
    Арт. Х12223
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH24PB3, 800 Вт, 3,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH24PB3, 800 Вт, 3,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH24PB3, 800 Вт, 3,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH24PB3, 800 Вт, 3,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH24PB3, 800 Вт, 3,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH24PB3, 800 Вт, 3,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH24PB3, 800 Вт, 3,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH24PB3, 800 Вт, 3,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH24PB3, 800 Вт, 3,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH24PB3, 800 Вт, 3,2 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH24PB3, 800 Вт, 3,2 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12223
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		2.4
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Hitachi DH24PB3 - инструмент с высокой производительностью. Данным перфоратором можно сверлить, либо сверлить с ударом. Конец рукоятки, сделанный в форме крюка, предотвращает соскальзывание руки. Перфоратор оснащен системой уравновешивания внутреннего давления, что делает невозможным подтекание масла.

        Преимущества

        • Работа с минимальной усталостью. Инструмент обладает обрезиненной рукояткой. Специальный выступ на конце рукоятки предотвращает скольжение руки
        • Регулировка глубины сверления. Перфоратор Hitachi DH24PB3оснащен ограничителем глубины, который можно выдвинуть на нужную длину - для большей точности работ и сверления одинаковых отверстий
        • Высокая производительность
        • Плавная регулировка скорости
        • Реверс с удобным переключателем
        • Эргономичный дизайн