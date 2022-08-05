Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH24PG, 730 Вт, 2,7 Дж

Преимущества

Эффективная работа. В зависимости от поставленных задач пользователь выбирает подходящий режим для работы. Сменить режим очень просто, нажав предохранительную кнопку и установив переключатель в нужную позицию

Регулировка глубины сверления. Перфоратор Hitachi DH24PG оснащен ограничителем глубины, который можно выдвинуть на нужную длину - для большей точности работ и сверления одинаковых отверстий

Минимальное утомление. Инструмент оснащен кнопкой блокировки для фиксации рабочей скорости на длительное время. Это делает работу менее утомительной

Два рабочих режима: сверление и сверление с ударом

Улучшенная конструкция ударного механизма, за счет чего инструмент в два раза долговечнее предыдущей серий легких перфораторов

Патрон SDS-plus обеспечивает легкую смену оснастки

Механизм контроля внутреннего давления усовершенствован по сравнению с предыдущими моделями

Улучшенный дизайн, объединивший необходимые функции и удобство управления

Скорость вращения достигает 1050 об/мин, а частота ударов – 3950 уд/мин

Функция реверса

Небольшой вес – 2,7 кг – делает работу менее утомительной и тяжелой

Диаметр бурения древесины – 32 мм, бетона – 24 мм, мягкой стали-13 мм

Дополнительная рукоятка распределяет вес перфоратора и делает его удержание более надежным

Перфоратор Hitachi DH24PG актуален как при крупном строительстве, так и во время домашнего ремонта. Идеальное сочетание функциональности и нового дизайна обеспечивает комфортную и быструю работу. Инструмент работает в двух режимах - сверления и сверления с ударом. Диаметр сверления в бетоне достигает 24 мм, в древесине - 32 мм, в мягкой стали -13 мм. Данная модель в два раза долговечнее легких перфораторов предыдущей серии благодаря изменениям в конструкции ударного механизма.