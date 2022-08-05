Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH24PG, 730 Вт, 2,7 Дж
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH24PG, 730 Вт, 2,7 Дж
    Арт. 1035892
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH24PG, 730 Вт, 2,7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH24PG, 730 Вт, 2,7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH24PG, 730 Вт, 2,7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH24PG, 730 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH24PG, 730 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH24PG, 730 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH24PG, 730 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH24PG, 730 Вт, 2,7 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH24PG, 730 Вт, 2,7 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1035892
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		2.7
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Hitachi DH24PG актуален как при крупном строительстве, так и во время домашнего ремонта. Идеальное сочетание функциональности и нового дизайна обеспечивает комфортную и быструю работу. Инструмент работает в двух режимах - сверления и сверления с ударом. Диаметр сверления в бетоне достигает 24 мм, в древесине - 32 мм, в мягкой стали -13 мм. Данная модель в два раза долговечнее легких перфораторов предыдущей серии благодаря изменениям в конструкции ударного механизма.

        Преимущества

        • Эффективная работа. В зависимости от поставленных задач пользователь выбирает подходящий режим для работы. Сменить режим очень просто, нажав предохранительную кнопку и установив переключатель в нужную позицию
        • Регулировка глубины сверления. Перфоратор Hitachi DH24PG оснащен ограничителем глубины, который можно выдвинуть на нужную длину - для большей точности работ и сверления одинаковых отверстий
        • Минимальное утомление. Инструмент оснащен кнопкой блокировки для фиксации рабочей скорости на длительное время. Это делает работу менее утомительной
        • Два рабочих режима: сверление и сверление с ударом
        • Улучшенная конструкция ударного механизма, за счет чего инструмент в два раза долговечнее предыдущей серий легких перфораторов
        • Патрон SDS-plus обеспечивает легкую смену оснастки
        • Механизм контроля внутреннего давления усовершенствован по сравнению с предыдущими моделями
        • Улучшенный дизайн, объединивший необходимые функции и удобство управления
        • Скорость вращения достигает 1050 об/мин, а частота ударов – 3950 уд/мин
        • Функция реверса
        • Небольшой вес – 2,7 кг – делает работу менее утомительной и тяжелой
        • Диаметр бурения древесины – 32 мм, бетона – 24 мм, мягкой стали-13 мм
        • Дополнительная рукоятка распределяет вес перфоратора и делает его удержание более надежным