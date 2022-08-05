Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH24PH, 730 Вт, 2,7 Дж
Арт. 1035893
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|2.7
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Hitachi DH24PH работает в трех режимах: сверления, сверления с ударом и долбления. Это позволяет с успехом использовать инструмент в строительстве и в ремонте. Сверление отверстий в металле, дереве, бетоне, скалывание, разрушение конструкций и стен - все эти задачи легко решаются благодаря перфоратору. Патрон SDS-plus обеспечивает легкую смену оснастки, а пластиковый кейс помогает с легкостью транспортировать инструмент.
Преимущества
- Эффективная работа. Выбрать один из трех режимов очень просто - достаточно нажать предохранительную кнопку и установить переключатель в нужную позицию
- Установка глубины отверстия. Перфоратор Hitachi DH24PH оснащен ограничителем глубины, который можно выдвинуть на нужную длину - для большей точности работ и сверления одинаковых отверстий
- Комфортное сверление. Инструмент оснащен дополнительной рукояткой, которая равномерно распределяет вес инструмента и не позволяет уставать во время сверления
- Три рабочих режима: сверление, сверление с ударом, долбление
- Улучшенная конструкция ударного механизма, за счет чего инструмент в два раза долговечнее предыдущей серий легких перфораторов
- Патрон SDS-plus обеспечивает легкую смену оснастки
- Механизм контроля внутреннего давления усовершенствован по сравнению с предыдущими моделями
- Улучшенный дизайн, объединивший необходимые функции и удобство управления
- Скорость вращения достигает 1050 об/мин, а частота ударов – 3950 уд/мин
- Функция реверса
- Кнопка фиксации кнопки пуска в нажатом состоянии для продолжительной работы
- Небольшой вес – 2,7 кг – делает работу менее утомительной и тяжелой
- Диаметр бурения древесины – 32 мм, бетона – 24 мм, мягкой стали-13 мм