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Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH24PH, 730 Вт, 2,7 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH24PH, 730 Вт, 2,7 Дж
    Арт. 1035893
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH24PH, 730 Вт, 2,7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH24PH, 730 Вт, 2,7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH24PH, 730 Вт, 2,7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH24PH, 730 Вт, 2,7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH24PH, 730 Вт, 2,7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH24PH, 730 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH24PH, 730 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH24PH, 730 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH24PH, 730 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH24PH, 730 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH24PH, 730 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH24PH, 730 Вт, 2,7 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH24PH, 730 Вт, 2,7 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1035893
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		2.7
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Hitachi DH24PH работает в трех режимах: сверления, сверления с ударом и долбления. Это позволяет с успехом использовать инструмент в строительстве и в ремонте. Сверление отверстий в металле, дереве, бетоне, скалывание, разрушение конструкций и стен - все эти задачи легко решаются благодаря перфоратору. Патрон SDS-plus обеспечивает легкую смену оснастки, а пластиковый кейс помогает с легкостью транспортировать инструмент.

        Преимущества

        • Эффективная работа. Выбрать один из трех режимов очень просто - достаточно нажать предохранительную кнопку и установить переключатель в нужную позицию
        • Установка глубины отверстия. Перфоратор Hitachi DH24PH оснащен ограничителем глубины, который можно выдвинуть на нужную длину - для большей точности работ и сверления одинаковых отверстий
        • Комфортное сверление. Инструмент оснащен дополнительной рукояткой, которая равномерно распределяет вес инструмента и не позволяет уставать во время сверления
        • Три рабочих режима: сверление, сверление с ударом, долбление
        • Улучшенная конструкция ударного механизма, за счет чего инструмент в два раза долговечнее предыдущей серий легких перфораторов
        • Патрон SDS-plus обеспечивает легкую смену оснастки
        • Механизм контроля внутреннего давления усовершенствован по сравнению с предыдущими моделями
        • Улучшенный дизайн, объединивший необходимые функции и удобство управления
        • Скорость вращения достигает 1050 об/мин, а частота ударов – 3950 уд/мин
        • Функция реверса
        • Кнопка фиксации кнопки пуска в нажатом состоянии для продолжительной работы
        • Небольшой вес – 2,7 кг – делает работу менее утомительной и тяжелой
        • Диаметр бурения древесины – 32 мм, бетона – 24 мм, мягкой стали-13 мм