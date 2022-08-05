Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH24PH, 730 Вт, 2,7 Дж

Преимущества

Эффективная работа. Выбрать один из трех режимов очень просто - достаточно нажать предохранительную кнопку и установить переключатель в нужную позицию

Установка глубины отверстия. Перфоратор Hitachi DH24PH оснащен ограничителем глубины, который можно выдвинуть на нужную длину - для большей точности работ и сверления одинаковых отверстий

Комфортное сверление. Инструмент оснащен дополнительной рукояткой, которая равномерно распределяет вес инструмента и не позволяет уставать во время сверления

Три рабочих режима: сверление, сверление с ударом, долбление

Улучшенная конструкция ударного механизма, за счет чего инструмент в два раза долговечнее предыдущей серий легких перфораторов

Патрон SDS-plus обеспечивает легкую смену оснастки

Механизм контроля внутреннего давления усовершенствован по сравнению с предыдущими моделями

Улучшенный дизайн, объединивший необходимые функции и удобство управления

Скорость вращения достигает 1050 об/мин, а частота ударов – 3950 уд/мин

Функция реверса

Кнопка фиксации кнопки пуска в нажатом состоянии для продолжительной работы

Небольшой вес – 2,7 кг – делает работу менее утомительной и тяжелой

Диаметр бурения древесины – 32 мм, бетона – 24 мм, мягкой стали-13 мм

Перфоратор Hitachi DH24PH работает в трех режимах: сверления, сверления с ударом и долбления. Это позволяет с успехом использовать инструмент в строительстве и в ремонте. Сверление отверстий в металле, дереве, бетоне, скалывание, разрушение конструкций и стен - все эти задачи легко решаются благодаря перфоратору. Патрон SDS-plus обеспечивает легкую смену оснастки, а пластиковый кейс помогает с легкостью транспортировать инструмент.