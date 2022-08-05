Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH28PCY, 850 Вт, 3,4 Дж

Преимущества

Улучшенная эргономика

Скорость сверления до 30% выше

Улучшенный механизм контроля внутреннего давления

Патрон SDS-plus обеспечивает быструю смену оснастки

Кейс - для хранения и транспортировки Hitachi DH28PCY

Перфоратор Hitachi DH28PCY функционирует в трех режимах: сверление, сверление с ударом, удар. Антивибрационная система UVP (User Vibration Protection) обеспечивает комфортную и неутомительную работу. Благодаря изменениям в конструкции ударного механизма инструмент надежен и долговечен в эксплуатации. В комплект входит глубиномер, который удобен при сверлении несквозных отверстий.