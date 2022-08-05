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Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH28PCY, 850 Вт, 3,4 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH28PCY, 850 Вт, 3,4 Дж
    Арт. 1035897
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH28PCY, 850 Вт, 3,4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH28PCY, 850 Вт, 3,4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH28PCY, 850 Вт, 3,4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH28PCY, 850 Вт, 3,4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH28PCY, 850 Вт, 3,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH28PCY, 850 Вт, 3,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH28PCY, 850 Вт, 3,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH28PCY, 850 Вт, 3,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH28PCY, 850 Вт, 3,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH28PCY, 850 Вт, 3,4 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH28PCY, 850 Вт, 3,4 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1035897
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		2.9
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Hitachi DH28PCY функционирует в трех режимах: сверление, сверление с ударом, удар. Антивибрационная система UVP (User Vibration Protection) обеспечивает комфортную и неутомительную работу. Благодаря изменениям в конструкции ударного механизма инструмент надежен и долговечен в эксплуатации. В комплект входит глубиномер, который удобен при сверлении несквозных отверстий.

        Преимущества

        • Улучшенная эргономика
        • Скорость сверления до 30% выше
        • Улучшенный механизм контроля внутреннего давления
        • Патрон SDS-plus обеспечивает быструю смену оснастки
        • Кейс - для хранения и транспортировки Hitachi DH28PCY