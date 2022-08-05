Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH28PCY, 850 Вт, 3,4 Дж
Арт. 1035897
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|2.9
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Hitachi DH28PCY функционирует в трех режимах: сверление, сверление с ударом, удар. Антивибрационная система UVP (User Vibration Protection) обеспечивает комфортную и неутомительную работу. Благодаря изменениям в конструкции ударного механизма инструмент надежен и долговечен в эксплуатации. В комплект входит глубиномер, который удобен при сверлении несквозных отверстий.
Преимущества
- Улучшенная эргономика
- Скорость сверления до 30% выше
- Улучшенный механизм контроля внутреннего давления
- Патрон SDS-plus обеспечивает быструю смену оснастки
- Кейс - для хранения и транспортировки Hitachi DH28PCY