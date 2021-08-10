Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH22PG, 650 Вт, 1,4 Дж
Арт. Х143157
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|2
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Hitachi DH22PG имеет два режима работы: сверление и сверление с ударом. Благодаря функции реверса, при застревании можно легко извлечь инструмент из материала. Система уравновешивания внутреннего давления с наружным предотвращает утечку масла.
Преимущества
- Комфортная работа. Эргономичная рукоятка перфоратора Hitachi DH22PG имеет упор на конце, что предотвращает соскальзывание руки во время работы
- Удобство пользования. Перфоратор оснащен углубленным переключателем - для выбора режима работы (простое или ударное сверление)
- Высокая производительность
- Малый вес и компактность, всего 28,9 см длиной
- Отсутствует течь масла при долгом хранении
- Реверс
- Плавная регулировка скорости
- Двойная изоляция для включения в розетку без заземления