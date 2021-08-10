Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH22PG, 650 Вт, 1,4 Дж

Преимущества

Комфортная работа. Эргономичная рукоятка перфоратора Hitachi DH22PG имеет упор на конце, что предотвращает соскальзывание руки во время работы

Удобство пользования. Перфоратор оснащен углубленным переключателем - для выбора режима работы (простое или ударное сверление)

Высокая производительность

Малый вес и компактность, всего 28,9 см длиной

Отсутствует течь масла при долгом хранении

Реверс

Плавная регулировка скорости

Двойная изоляция для включения в розетку без заземления

Перфоратор Hitachi DH22PG имеет два режима работы: сверление и сверление с ударом. Благодаря функции реверса, при застревании можно легко извлечь инструмент из материала. Система уравновешивания внутреннего давления с наружным предотвращает утечку масла.