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Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH22PG, 650 Вт, 1,4 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH22PG, 650 Вт, 1,4 Дж
    Арт. Х143157
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH22PG, 650 Вт, 1,4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH22PG, 650 Вт, 1,4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH22PG, 650 Вт, 1,4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH22PG, 650 Вт, 1,4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH22PG, 650 Вт, 1,4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH22PG, 650 Вт, 1,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH22PG, 650 Вт, 1,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH22PG, 650 Вт, 1,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH22PG, 650 Вт, 1,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH22PG, 650 Вт, 1,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH22PG, 650 Вт, 1,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH22PG, 650 Вт, 1,4 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH22PG, 650 Вт, 1,4 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х143157
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		2
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Hitachi DH22PG имеет два режима работы: сверление и сверление с ударом. Благодаря функции реверса, при застревании можно легко извлечь инструмент из материала. Система уравновешивания внутреннего давления с наружным предотвращает утечку масла.

        Преимущества

        • Комфортная работа. Эргономичная рукоятка перфоратора Hitachi DH22PG имеет упор на конце, что предотвращает соскальзывание руки во время работы
        • Удобство пользования. Перфоратор оснащен углубленным переключателем - для выбора режима работы (простое или ударное сверление)
        • Высокая производительность
        • Малый вес и компактность, всего 28,9 см длиной
        • Отсутствует течь масла при долгом хранении
        • Реверс
        • Плавная регулировка скорости
        • Двойная изоляция для включения в розетку без заземления