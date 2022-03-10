Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH26PC, 830 Вт, 3.2 Дж
Арт. Х143274
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|2.8
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Hitachi DH26PC сверлит до 30% быстрее легких перфораторов предыдущей серии. Справляется со сверлением отверстий в металле, кирпиче, древесине и других материалах. Также есть режимы сверления с ударом и долбление - для сколов и разрушения конструкций. Сила удара составляет 3,2 Дж, а частота долбления достигает 4300 уд/мин. Патрон SDS-plus позволяет быстро сменить оснастку. Кроме того, в данной модели улучшен механизм контроля внутреннего давления.
Преимущества
- Улучшенная конструкция ударного механизма, за счет чего инструмент в два раза долговечнее предыдущей серий легких перфораторов
- Патрон SDS-plus обеспечивает легкую смену оснастки
- Сверлит на 30% быстрее, чем перфораторы предыдущей серии
- Улучшенный дизайн, объединивший необходимые функции и удобство управления
- Улучшенный механизм контроля внутреннего давления
- Функция реверса
- Фиксация рабочей скорости для продолжительной работы