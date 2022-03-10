Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH26PC, 830 Вт, 3.2 Дж

Преимущества

Улучшенная конструкция ударного механизма, за счет чего инструмент в два раза долговечнее предыдущей серий легких перфораторов

Патрон SDS-plus обеспечивает легкую смену оснастки

Сверлит на 30% быстрее, чем перфораторы предыдущей серии

Улучшенный дизайн, объединивший необходимые функции и удобство управления

Улучшенный механизм контроля внутреннего давления

Функция реверса

Фиксация рабочей скорости для продолжительной работы

Перфоратор Hitachi DH26PC сверлит до 30% быстрее легких перфораторов предыдущей серии. Справляется со сверлением отверстий в металле, кирпиче, древесине и других материалах. Также есть режимы сверления с ударом и долбление - для сколов и разрушения конструкций. Сила удара составляет 3,2 Дж, а частота долбления достигает 4300 уд/мин. Патрон SDS-plus позволяет быстро сменить оснастку. Кроме того, в данной модели улучшен механизм контроля внутреннего давления.