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Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH26PC, 830 Вт, 3.2 Дж
4.5
2
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH26PC, 830 Вт, 3.2 Дж
    Арт. Х143274
    4.5
    2
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH26PC, 830 Вт, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH26PC, 830 Вт, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH26PC, 830 Вт, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH26PC, 830 Вт, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH26PC, 830 Вт, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH26PC, 830 Вт, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH26PC, 830 Вт, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH26PC, 830 Вт, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH26PC, 830 Вт, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH26PC, 830 Вт, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH26PC, 830 Вт, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH26PC, 830 Вт, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH26PC, 830 Вт, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH26PC, 830 Вт, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH26PC, 830 Вт, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH26PC, 830 Вт, 3.2 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH26PC, 830 Вт, 3.2 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х143274
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		2.8
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Hitachi DH26PC сверлит до 30% быстрее легких перфораторов предыдущей серии. Справляется со сверлением отверстий в металле, кирпиче, древесине и других материалах. Также есть режимы сверления с ударом и долбление - для сколов и разрушения конструкций. Сила удара составляет 3,2 Дж, а частота долбления достигает 4300 уд/мин. Патрон SDS-plus позволяет быстро сменить оснастку. Кроме того, в данной модели улучшен механизм контроля внутреннего давления.

        Преимущества

        • Улучшенная конструкция ударного механизма, за счет чего инструмент в два раза долговечнее предыдущей серий легких перфораторов
        • Патрон SDS-plus обеспечивает легкую смену оснастки
        • Сверлит на 30% быстрее, чем перфораторы предыдущей серии
        • Улучшенный дизайн, объединивший необходимые функции и удобство управления
        • Улучшенный механизм контроля внутреннего давления
        • Функция реверса
        • Фиксация рабочей скорости для продолжительной работы