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Перфоратор SDS-Max Hitachi DH45MR, 1200 Вт, 15,5 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS max
    Перфоратор SDS-Max Hitachi DH45MR, 1200 Вт, 15,5 Дж
    Арт. Х12411
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Max Hitachi DH45MR, 1200 Вт, 15,5 Дж
    Перфоратор SDS-Max Hitachi DH45MR, 1200 Вт, 15,5 Дж
    Перфоратор SDS-Max Hitachi DH45MR, 1200 Вт, 15,5 Дж
    Перфоратор SDS-Max Hitachi DH45MR, 1200 Вт, 15,5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Hitachi DH45MR, 1200 Вт, 15,5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Hitachi DH45MR, 1200 Вт, 15,5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Hitachi DH45MR, 1200 Вт, 15,5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Hitachi DH45MR, 1200 Вт, 15,5 Дж

      Перфоратор SDS-Max Hitachi DH45MR, 1200 Вт, 15,5 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12411
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		8
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Hitachi DH45MR предназначен для интенсивного использования. Корпус инструмента, выполненный из алюминиевого сплава, обеспечивает более долгий срок эксплуатации. Дополнительная рукоятка делает работу более точной и удобной. Перфоратор имеет два режима работы: сверление с ударом и долбление, можно установить одно из 12 угловых положений долота.

        Преимущества

        • Долговечность. Корпус перфоратора выполнен из алюминиевого сплава - для более долгой и надежной эксплуатации
        • Надежность. Кнопка регулировки числа оборотов углублена в корпус перфоратора Hitachi DH45MR, что предотвращает ее случайное переключение
        • Данная модель имеет самую высокую скорость бурения в своем классе
        • Возможность установки одного из 12 угловых положений долота при долблении
        • Поддержание постоянной скорости при увеличении нагрузки повышает скорость работы
        • Обрезиненная D-образная рукоятка - для более комфортной работы
        • Регулировка числа оборотов
        • Два режима работы
        • Дополнительная рукоятка обеспечивает надежную и точную работу
        • Предохранительная муфта