Перфоратор SDS-Max Hitachi DH45MR, 1200 Вт, 15,5 Дж
Арт. Х12411
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|8
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Hitachi DH45MR предназначен для интенсивного использования. Корпус инструмента, выполненный из алюминиевого сплава, обеспечивает более долгий срок эксплуатации. Дополнительная рукоятка делает работу более точной и удобной. Перфоратор имеет два режима работы: сверление с ударом и долбление, можно установить одно из 12 угловых положений долота.
Преимущества
- Долговечность. Корпус перфоратора выполнен из алюминиевого сплава - для более долгой и надежной эксплуатации
- Надежность. Кнопка регулировки числа оборотов углублена в корпус перфоратора Hitachi DH45MR, что предотвращает ее случайное переключение
- Данная модель имеет самую высокую скорость бурения в своем классе
- Возможность установки одного из 12 угловых положений долота при долблении
- Поддержание постоянной скорости при увеличении нагрузки повышает скорость работы
- Обрезиненная D-образная рукоятка - для более комфортной работы
- Регулировка числа оборотов
- Два режима работы
- Дополнительная рукоятка обеспечивает надежную и точную работу
- Предохранительная муфта