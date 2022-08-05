Перфоратор SDS-Max Hitachi DH45MR, 1200 Вт, 15,5 Дж

Преимущества

Долговечность. Корпус перфоратора выполнен из алюминиевого сплава - для более долгой и надежной эксплуатации

Надежность. Кнопка регулировки числа оборотов углублена в корпус перфоратора Hitachi DH45MR, что предотвращает ее случайное переключение

Данная модель имеет самую высокую скорость бурения в своем классе

Возможность установки одного из 12 угловых положений долота при долблении

Поддержание постоянной скорости при увеличении нагрузки повышает скорость работы

Обрезиненная D-образная рукоятка - для более комфортной работы

Регулировка числа оборотов

Два режима работы

Дополнительная рукоятка обеспечивает надежную и точную работу

Предохранительная муфта

Перфоратор Hitachi DH45MR предназначен для интенсивного использования. Корпус инструмента, выполненный из алюминиевого сплава, обеспечивает более долгий срок эксплуатации. Дополнительная рукоятка делает работу более точной и удобной. Перфоратор имеет два режима работы: сверление с ударом и долбление, можно установить одно из 12 угловых положений долота.