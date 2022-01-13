Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-18/450 ЭР 66.0.3.00, 450 Вт, 1,2 Дж
Арт. Х143222
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|2
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Наличие подсветки
|Нет
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- Перфоратор Интерскол П-18/450 ЭР 66.0.3.00 имеет два режима работы: сверление и сверление с ударом. Вакуумно-компрессионный ударный механизм перфоратора обеспечивает более эффективную работу. Функция реверса позволяет извлечь инструмент из материала при заклинивании. Защитная муфта предохраняет инструмент от поломки при заклинивании бура. С помощью удобного переключателя можно выбрать нужный режим работы. Перфоратор оснащен эргономичной рукояткой, которая имеет упор на конце, тем самым способствуя более надежному и крепкому хвату.
Преимущества
- Компрессионно-вакуумный ударный механизм
- Электронная регулировка частоты вращения
- Реверс поворотом щеток
- Два режима работы: сверление и сверление с ударом
- Защита от помех в сети
- Небольшие габариты и вес