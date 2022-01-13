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Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-18/450 ЭР 66.0.3.00, 450 Вт, 1,2 Дж
3.8
53
4 320 ₽
5 460 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-18/450 ЭР 66.0.3.00, 450 Вт, 1,2 Дж
    Арт. Х143222
    3.8
    53
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-18/450 ЭР 66.0.3.00, 450 Вт, 1,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-18/450 ЭР 66.0.3.00, 450 Вт, 1,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-18/450 ЭР 66.0.3.00, 450 Вт, 1,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-18/450 ЭР 66.0.3.00, 450 Вт, 1,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-18/450 ЭР 66.0.3.00, 450 Вт, 1,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-18/450 ЭР 66.0.3.00, 450 Вт, 1,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-18/450 ЭР 66.0.3.00, 450 Вт, 1,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-18/450 ЭР 66.0.3.00, 450 Вт, 1,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-18/450 ЭР 66.0.3.00, 450 Вт, 1,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-18/450 ЭР 66.0.3.00, 450 Вт, 1,2 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-18/450 ЭР 66.0.3.00, 450 Вт, 1,2 Дж

      • -1 140 ₽
      4 320 ₽
      5 460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х143222
      3.8
      53

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		2
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -1 140 ₽
      4 320 ₽
      5 460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перфоратор Интерскол П-18/450 ЭР 66.0.3.00 имеет два режима работы: сверление и сверление с ударом. Вакуумно-компрессионный ударный механизм перфоратора обеспечивает более эффективную работу. Функция реверса позволяет извлечь инструмент из материала при заклинивании. Защитная муфта предохраняет инструмент от поломки при заклинивании бура. С помощью удобного переключателя можно выбрать нужный режим работы. Перфоратор оснащен эргономичной рукояткой, которая имеет упор на конце, тем самым способствуя более надежному и крепкому хвату.

        Преимущества

        • Компрессионно-вакуумный ударный механизм
        • Электронная регулировка частоты вращения
        • Реверс поворотом щеток
        • Два режима работы: сверление и сверление с ударом
        • Защита от помех в сети
        • Небольшие габариты и вес