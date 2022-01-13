Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-18/450 ЭР 66.0.3.00, 450 Вт, 1,2 Дж

Преимущества

Компрессионно-вакуумный ударный механизм

Электронная регулировка частоты вращения

Реверс поворотом щеток

Два режима работы: сверление и сверление с ударом

Защита от помех в сети

Небольшие габариты и вес

Перфоратор Интерскол П-18/450 ЭР 66.0.3.00 имеет два режима работы: сверление и сверление с ударом. Вакуумно-компрессионный ударный механизм перфоратора обеспечивает более эффективную работу. Функция реверса позволяет извлечь инструмент из материала при заклинивании. Защитная муфта предохраняет инструмент от поломки при заклинивании бура. С помощью удобного переключателя можно выбрать нужный режим работы. Перфоратор оснащен эргономичной рукояткой, которая имеет упор на конце, тем самым способствуя более надежному и крепкому хвату.