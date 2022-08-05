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Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-18/450 ЭР, 450 Вт, 1,2 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-18/450 ЭР, 450 Вт, 1,2 Дж
    Арт. Х143273
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-18/450 ЭР, 450 Вт, 1,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-18/450 ЭР, 450 Вт, 1,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-18/450 ЭР, 450 Вт, 1,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-18/450 ЭР, 450 Вт, 1,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-18/450 ЭР, 450 Вт, 1,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-18/450 ЭР, 450 Вт, 1,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-18/450 ЭР, 450 Вт, 1,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-18/450 ЭР, 450 Вт, 1,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-18/450 ЭР, 450 Вт, 1,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-18/450 ЭР, 450 Вт, 1,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-18/450 ЭР, 450 Вт, 1,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-18/450 ЭР, 450 Вт, 1,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-18/450 ЭР, 450 Вт, 1,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-18/450 ЭР, 450 Вт, 1,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-18/450 ЭР, 450 Вт, 1,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-18/450 ЭР, 450 Вт, 1,2 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-18/450 ЭР, 450 Вт, 1,2 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х143273
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.8
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Интерскол П-18/450 ЭР 66.0.3.00 имеет два режима работы: сверление и сверление с ударом. Вакуумно-компрессионный ударный механизм перфоратора обеспечивает более эффективную работу. Функция реверса позволяет извлечь инструмент из материала при заклинивании. Защитная муфта предохраняет инструмент от поломки при заклинивании бура.

        Преимущества

        • Компрессионно-вакуумный ударный механизм
        • Электронная регулировка частоты вращения
        • Реверс поворотом щеток
        • Два режима работы: сверление и сверление с ударом
        • Защита от помех в сети
        • Небольшие габариты и вес