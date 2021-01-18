Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-24/650ЭР 428.3.2.00, 650 Вт, 2.3 Дж
Арт. Х143358
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|2.65
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Интерскол П-24/650ЭР 428.3.2.00 имеет 3 режима работы - сверление с ударом и без, долбление. Регулировка оборотов помогает подстраиваться под различные материалы. Предусмотрена предохранительная муфта, которая при заклинивании оснастки защищает оператора от получения травмы, а механизмы инструмента - от поломки. Модель оснащена ограничителем глубины, который можно выдвинуть на нужную длину - для большей точности работ и сверления одинаковых отверстий. Шнур питания в резиновой изоляции не трескается при воздействии низких температур.
Преимущества
- Современный дизайн
- Три рабочих режима: сверление, сверление с ударом, долбление
- Патрон SDS-plus обеспечивает легкую смену оснастки
- Корпус из алюминиевого сплава - для долгого срока службы
- Ограничитель глубины - для сверления отверстий определенной глубины
- Предохранительная муфта прерывает передачу крутящего момента при заклинивании бура
- Режим фиксации зубила в установленном положении Vario-Lock
- Длинный сетевой кабель - для свободного передвижения во время работы
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки