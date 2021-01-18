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Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-24/650ЭР 428.3.2.00, 650 Вт, 2.3 Дж
4.6
26
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-24/650ЭР 428.3.2.00, 650 Вт, 2.3 Дж
    Арт. Х143358
    4.6
    26
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-24/650ЭР 428.3.2.00, 650 Вт, 2.3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-24/650ЭР 428.3.2.00, 650 Вт, 2.3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-24/650ЭР 428.3.2.00, 650 Вт, 2.3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-24/650ЭР 428.3.2.00, 650 Вт, 2.3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-24/650ЭР 428.3.2.00, 650 Вт, 2.3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-24/650ЭР 428.3.2.00, 650 Вт, 2.3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-24/650ЭР 428.3.2.00, 650 Вт, 2.3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-24/650ЭР 428.3.2.00, 650 Вт, 2.3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-24/650ЭР 428.3.2.00, 650 Вт, 2.3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-24/650ЭР 428.3.2.00, 650 Вт, 2.3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-24/650ЭР 428.3.2.00, 650 Вт, 2.3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-24/650ЭР 428.3.2.00, 650 Вт, 2.3 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-24/650ЭР 428.3.2.00, 650 Вт, 2.3 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х143358
      4.6
      26

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		2.65
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перфоратор Интерскол П-24/650ЭР 428.3.2.00 имеет 3 режима работы - сверление с ударом и без, долбление. Регулировка оборотов помогает подстраиваться под различные материалы. Предусмотрена предохранительная муфта, которая при заклинивании оснастки защищает оператора от получения травмы, а механизмы инструмента - от поломки. Модель оснащена ограничителем глубины, который можно выдвинуть на нужную длину - для большей точности работ и сверления одинаковых отверстий. Шнур питания в резиновой изоляции не трескается при воздействии низких температур.

        Преимущества

        • Современный дизайн
        • Три рабочих режима: сверление, сверление с ударом, долбление
        • Патрон SDS-plus обеспечивает легкую смену оснастки
        • Корпус из алюминиевого сплава - для долгого срока службы
        • Ограничитель глубины - для сверления отверстий определенной глубины
        • Предохранительная муфта прерывает передачу крутящего момента при заклинивании бура
        • Режим фиксации зубила в установленном положении Vario-Lock
        • Длинный сетевой кабель - для свободного передвижения во время работы
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки