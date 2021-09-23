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Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-26/800ЭР 426.1.2.00, 780 Вт, 3 Дж
4.4
8
5 270 ₽
6 440 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-26/800ЭР 426.1.2.00, 780 Вт, 3 Дж
    Арт. Х143190
    4.4
    8
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-26/800ЭР 426.1.2.00, 780 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-26/800ЭР 426.1.2.00, 780 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-26/800ЭР 426.1.2.00, 780 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-26/800ЭР 426.1.2.00, 780 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-26/800ЭР 426.1.2.00, 780 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-26/800ЭР 426.1.2.00, 780 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-26/800ЭР 426.1.2.00, 780 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-26/800ЭР 426.1.2.00, 780 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-26/800ЭР 426.1.2.00, 780 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-26/800ЭР 426.1.2.00, 780 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-26/800ЭР 426.1.2.00, 780 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-26/800ЭР 426.1.2.00, 780 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-26/800ЭР 426.1.2.00, 780 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-26/800ЭР 426.1.2.00, 780 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-26/800ЭР 426.1.2.00, 780 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-26/800ЭР 426.1.2.00, 780 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-26/800ЭР 426.1.2.00, 780 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-26/800ЭР 426.1.2.00, 780 Вт, 3 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-26/800ЭР 426.1.2.00, 780 Вт, 3 Дж

      • -1 170 ₽
      5 270 ₽
      6 440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х143190
      4.4
      8

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -1 170 ₽
      5 270 ₽
      6 440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Интерскол П-26/800ЭР SDS-Plus - модель перфоратора, предназначенная для эксплуатации в бытовых условиях. Сетевой перфоратор обладает тремя режимами работы, которые используются для создания отверстий и небольших отбойных работ. Обладает мощностью 780 Ватт, оснащен предохранительной муфтой для защиты оператора при заклинивании. Имеет функцию реверса, плавный запуск, электронную регулировку скорости вращения. Дополнительная рукоятка помогает лучше контролировать инструмент при бурении и сверлении с ударом, снижая нагрузку на руки оператора. Купить Интерскол П-26/800ЭР можно при проведении ремонтно-монтажных работ дома, на даче.

        Преимущества

        • Три режима
        • Предохранительная муфта
        • Функция реверса
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Регулировка частоты ударов
        • Ограничитель глубины
        • Плавный запуск
        • Дополнительная рукоятка
        • Малый вес
        • Надежность
        • Хорошая управляемость
        • Производительность