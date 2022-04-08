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Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-28/800ЭВ 328.0.0.40, 800 Вт, 2.8 Дж
5.0
2
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-28/800ЭВ 328.0.0.40, 800 Вт, 2.8 Дж
    Арт. Х143309
    5.0
    2
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-28/800ЭВ 328.0.0.40, 800 Вт, 2.8 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-28/800ЭВ 328.0.0.40, 800 Вт, 2.8 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-28/800ЭВ 328.0.0.40, 800 Вт, 2.8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-28/800ЭВ 328.0.0.40, 800 Вт, 2.8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-28/800ЭВ 328.0.0.40, 800 Вт, 2.8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-28/800ЭВ 328.0.0.40, 800 Вт, 2.8 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-28/800ЭВ 328.0.0.40, 800 Вт, 2.8 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х143309
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3.5
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Интерскол П-28/800ЭВ Т 328.0.0.40 подходит для домашнего и профессионального использования с целью сверления отверстий в бетоне, стали и древесине. Он работает в трех режимах: сверление, ударное сверление и долбление. Инструмент обеспечивает высокую мощность удара благодаря кривошипно-шатунному механизму. Вертикальное расположение двигателя сводит к минимуму воздействие на него вибрации. Модель поставляется в прочном пластиковом кейсе с металлическими замками, удобным для хранения и транспортировки.

        Преимущества

        • Три режима - инструмент может выполнять бурение, сверление и отбойные работы
        • Корпус редуктора изготовлен из алюминиевого сплава и оснащен защитным вентилируемым кожухом из полиамида
        • Основная рукоятка перфоратора защищена от вибрации
        • Дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват и удобную работу с инструментом
        • Щеточный реверс
        • Четырехметровый шнур питания в резиновой изоляции
        • Режим фиксации зубила в установленном положении Vario-Lock
        • Отличная эргономика и современный дизайн
        • Предустановка углового положения инструмента