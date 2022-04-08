Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-28/800ЭВ 328.0.0.40, 800 Вт, 2.8 Дж

Преимущества

Три режима - инструмент может выполнять бурение, сверление и отбойные работы

Корпус редуктора изготовлен из алюминиевого сплава и оснащен защитным вентилируемым кожухом из полиамида

Основная рукоятка перфоратора защищена от вибрации

Дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват и удобную работу с инструментом

Щеточный реверс

Четырехметровый шнур питания в резиновой изоляции

Режим фиксации зубила в установленном положении Vario-Lock

Отличная эргономика и современный дизайн

Предустановка углового положения инструмента

Перфоратор Интерскол П-28/800ЭВ Т 328.0.0.40 подходит для домашнего и профессионального использования с целью сверления отверстий в бетоне, стали и древесине. Он работает в трех режимах: сверление, ударное сверление и долбление. Инструмент обеспечивает высокую мощность удара благодаря кривошипно-шатунному механизму. Вертикальное расположение двигателя сводит к минимуму воздействие на него вибрации. Модель поставляется в прочном пластиковом кейсе с металлическими замками, удобным для хранения и транспортировки.