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Перфоратор SDS-Max Интерскол П-40/1100Э 106.0.0.00, 1100 Вт, 10 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Max Интерскол П-40/1100Э 106.0.0.00, 1100 Вт, 10 Дж
    Арт. 1036237
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Max Интерскол П-40/1100Э 106.0.0.00, 1100 Вт, 10 Дж
    Перфоратор SDS-Max Интерскол П-40/1100Э 106.0.0.00, 1100 Вт, 10 Дж
    Перфоратор SDS-Max Интерскол П-40/1100Э 106.0.0.00, 1100 Вт, 10 Дж
    Перфоратор SDS-Max Интерскол П-40/1100Э 106.0.0.00, 1100 Вт, 10 Дж
    Перфоратор SDS-Max Интерскол П-40/1100Э 106.0.0.00, 1100 Вт, 10 Дж
      Перфоратор SDS-Max Интерскол П-40/1100Э 106.0.0.00, 1100 Вт, 10 Дж
      Перфоратор SDS-Max Интерскол П-40/1100Э 106.0.0.00, 1100 Вт, 10 Дж
      Перфоратор SDS-Max Интерскол П-40/1100Э 106.0.0.00, 1100 Вт, 10 Дж
      Перфоратор SDS-Max Интерскол П-40/1100Э 106.0.0.00, 1100 Вт, 10 Дж
      Перфоратор SDS-Max Интерскол П-40/1100Э 106.0.0.00, 1100 Вт, 10 Дж

      Перфоратор SDS-Max Интерскол П-40/1100Э 106.0.0.00, 1100 Вт, 10 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 1036237
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		5.3
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Интерскол П-40/1100Э предназначена для интенсивного использования. Виброгасящие рукоятки делают работу более комфортной. Редуктор типа маслянная ванна позволяет работать без остановок. Защитный корпус закрывает его от  пыли. Система Vario Lock позволяет выбрать один из режимов, в зависимости от интенсивности работы и обрабатываемого материала. Букса SDS-max делает замену оснастки более простой.

        Преимущества

        • Небольшой вес
        • Герметичный редуктор
        • Легкий доступ к угольным щеткам
        • Электронная регулировка и стабилизация мощности
        • Наличие системы "Vario Lock"
        • Защита от повторного пуска
        • Безопасная работа благодаря наличию предохранительной муфты