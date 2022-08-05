Перфоратор SDS-Max Интерскол П-48/1300ЭВ-2 307.0.0.00, 1350 Вт, 12 Дж

Преимущества

Отключение вращения с блокировкой шпинделя для долбежных работ

Сервисный индикатор, предупреждающий о необходимости замены щеток за 8 часов

Самоотключающиеся угольные щетки предотвращают повреждение коллектора при износе

Сервисная крышка для быстрой замены угольных щеток

Электроника поддержания оборотов под нагрузкой обеспечивает стабильную производительность

Система предустановки углового положения долота позволяет выбрать самую удобную позицию из 16

Защита от повторного пуска и индикатор наличия сетевого напряжения повышают безопасность при использовании перфоратора Интерскол П-48/1300ЭВ-2 307.0.0.00

Предохранительная муфта защищает перфоратор от повреждений, а оператора от травм при заклинивании бура/коронки в шпуре

4х метровый кабель в резиновой изоляции повышает удобство пользования

Перфоратор Интерскол П-48/1300ЭВ-2 307.0.0.00 применяется для бурения отверстий в бетоне и кирпиче с помощью буров и коронок. Его конструкция имеет вертикальную компоновку, что обеспечивает компактные размеры и увеличивает срок службы двигателя. Наличие виброзащиты позволяет работать не уставая в течение длительного времени, что уменьшает риск возникновения профзаболеваний. Благодаря регулирующей электронике можно выбрать оптимальную мощность для работы бурами малого диаметра или осуществить аккуратное забуривание.