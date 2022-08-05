Перфоратор SDS-Max Интерскол П-48/1300ЭВ-2 307.0.0.00, 1350 Вт, 12 Дж
Арт. 1036260
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|7.5
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Интерскол П-48/1300ЭВ-2 307.0.0.00 применяется для бурения отверстий в бетоне и кирпиче с помощью буров и коронок. Его конструкция имеет вертикальную компоновку, что обеспечивает компактные размеры и увеличивает срок службы двигателя. Наличие виброзащиты позволяет работать не уставая в течение длительного времени, что уменьшает риск возникновения профзаболеваний. Благодаря регулирующей электронике можно выбрать оптимальную мощность для работы бурами малого диаметра или осуществить аккуратное забуривание.
Преимущества
- Отключение вращения с блокировкой шпинделя для долбежных работ
- Сервисный индикатор, предупреждающий о необходимости замены щеток за 8 часов
- Самоотключающиеся угольные щетки предотвращают повреждение коллектора при износе
- Сервисная крышка для быстрой замены угольных щеток
- Электроника поддержания оборотов под нагрузкой обеспечивает стабильную производительность
- Система предустановки углового положения долота позволяет выбрать самую удобную позицию из 16
- Защита от повторного пуска и индикатор наличия сетевого напряжения повышают безопасность при использовании перфоратора Интерскол П-48/1300ЭВ-2 307.0.0.00
- Предохранительная муфта защищает перфоратор от повреждений, а оператора от травм при заклинивании бура/коронки в шпуре
- 4х метровый кабель в резиновой изоляции повышает удобство пользования