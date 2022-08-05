Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Перфоратор SDS-Max Интерскол П-48/1300ЭВ-2 307.0.0.00, 1350 Вт, 12 Дж
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS max
    Перфоратор SDS-Max Интерскол П-48/1300ЭВ-2 307.0.0.00, 1350 Вт, 12 Дж
    Арт. 1036260
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Max Интерскол П-48/1300ЭВ-2 307.0.0.00, 1350 Вт, 12 Дж

      Перфоратор SDS-Max Интерскол П-48/1300ЭВ-2 307.0.0.00, 1350 Вт, 12 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 1036260
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		7.5
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Интерскол П-48/1300ЭВ-2 307.0.0.00 применяется для бурения отверстий в бетоне и кирпиче с помощью буров и коронок. Его конструкция имеет вертикальную компоновку, что обеспечивает компактные размеры и увеличивает срок службы двигателя. Наличие виброзащиты позволяет работать не уставая в течение длительного времени, что уменьшает риск возникновения профзаболеваний. Благодаря регулирующей электронике можно выбрать оптимальную мощность для работы бурами малого диаметра или осуществить аккуратное забуривание.

        Преимущества

        • Отключение вращения с блокировкой шпинделя для долбежных работ
        • Сервисный индикатор, предупреждающий о необходимости замены щеток за 8 часов
        • Самоотключающиеся угольные щетки предотвращают повреждение коллектора при износе
        • Сервисная крышка для быстрой замены угольных щеток
        • Электроника поддержания оборотов под нагрузкой обеспечивает стабильную производительность
        • Система предустановки углового положения долота позволяет выбрать самую удобную позицию из 16
        • Защита от повторного пуска и индикатор наличия сетевого напряжения повышают безопасность при использовании перфоратора Интерскол П-48/1300ЭВ-2 307.0.0.00
        • Предохранительная муфта защищает перфоратор от повреждений, а оператора от травм при заклинивании бура/коронки в шпуре
        • 4х метровый кабель в резиновой изоляции повышает удобство пользования