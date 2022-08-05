Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-600 ЭР, 600 Вт, 2 Дж
Арт. Х143215
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|2.4
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Интерскол П-600ЭР имеет два режима работы: сверление и сверление с ударом. Компрессионно-вакуумный ударный механизм обеспечивает эффективную работу. Предохранительная муфта защищает перфоратор от поломки при заклинивании бура.
Преимущества
- Простое управление. Выбор режима работы перфоратора Интерскол П-600ЭР осуществляется с помощью удобного переключателя
- Эффективность. Перфоратор оснащен регулировочным колесиком, с помощью которого можно выставить нужное число оборотов - в зависимости от вида работ
- Комфортная эксплуатация. Кнопка фиксации включенного состояния обеспечивает более комфортную и долгую работу с перфоратором
- Два режима работы - сверление и ударное сверление
- Компрессионно-вакуумный ударный механизм
- Предохранительная муфта
- Отключение удара
- Реверс
- Надежный выключательCAPAX