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Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-600 ЭР, 600 Вт, 2 Дж
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-600 ЭР, 600 Вт, 2 Дж
    Арт. Х143215
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-600 ЭР, 600 Вт, 2 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-600 ЭР, 600 Вт, 2 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х143215
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		2.4
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Интерскол П-600ЭР имеет два режима работы: сверление и сверление с ударом. Компрессионно-вакуумный ударный механизм обеспечивает эффективную работу. Предохранительная муфта защищает перфоратор от поломки при заклинивании бура.

        Преимущества

        • Простое управление. Выбор режима работы перфоратора Интерскол П-600ЭР осуществляется с помощью удобного переключателя
        • Эффективность. Перфоратор оснащен регулировочным колесиком, с помощью которого можно выставить нужное число оборотов - в зависимости от вида работ
        • Комфортная эксплуатация. Кнопка фиксации включенного состояния обеспечивает более комфортную и долгую работу с перфоратором
        • Два режима работы - сверление и ударное сверление
        • Компрессионно-вакуумный ударный механизм
        • Предохранительная муфта
        • Отключение удара
        • Реверс
        • Надежный выключательCAPAX