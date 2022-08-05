Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-600 ЭР, 600 Вт, 2 Дж

Преимущества

Простое управление. Выбор режима работы перфоратора Интерскол П-600ЭР осуществляется с помощью удобного переключателя

Эффективность. Перфоратор оснащен регулировочным колесиком, с помощью которого можно выставить нужное число оборотов - в зависимости от вида работ

Комфортная эксплуатация. Кнопка фиксации включенного состояния обеспечивает более комфортную и долгую работу с перфоратором

Два режима работы - сверление и ударное сверление

Компрессионно-вакуумный ударный механизм

Предохранительная муфта

Отключение удара

Реверс

Надежный выключательCAPAX

Перфоратор Интерскол П-600ЭР имеет два режима работы: сверление и сверление с ударом. Компрессионно-вакуумный ударный механизм обеспечивает эффективную работу. Предохранительная муфта защищает перфоратор от поломки при заклинивании бура.