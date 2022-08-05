Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-10/14,4Р-1, 0,9 Дж

Преимущества

Удобный пусковой механизм. Продуманная конструкция пускового механизма, выполненного в форме курка, обеспечивает комфортную работу перфоратором

Многофункциональность. При помощи данной модели перфоратора можно бурить с ударом, сверлить и заворачивать саморезы

Быстрозажимной патрон. Благодаря наличию быстрозажимного патрона SDS-PLUS, можно быстро поменять оснастку и продолжить работу

Эргономичная рукоятка. Удобная прорезиненная рукоятка аккумуляторного перфоратора Интерскол ПА-10/14,4Р обеспечивает надежный хват инструмента

Перфоратор рассчитан на стандартный бур SDS-plus

Максимальное время зарядки - 1 час, за уровнем заряда следит встроенный контроллер

На одной зарядке перфоратор способен проделать до 25 отверстий 8х50 в бетоне М300

Скорость бурения буром 8мм в бетоне М300 составляет 14 см/минуту

Инструмент позволяет комфортно работать вне зависимости от наличия или отсутствия рядом розетки с электропитанием

Расширенная комплектация позволяет использовать перфоратор без дополнительных затрат

Аккумуляторный перфоратор Интерскол ПА-10/14,4Р используется при строительных работах в местах, где отсутствует источник электроэнергии. Данная модель позволяет бурить кирпич, бетон, камень. Если установить специальный переходник, который поставляется в комплекте, то можно сверлить дерево и металл. Этот компактный, легкий, хорошо сбалансированный перфоратор, применяется как в бытовых, так профессиональных целях.