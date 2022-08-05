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Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-10/14,4Р-1, 0,9 Дж
5.0
1
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Аккумуляторные перфораторы
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-10/14,4Р-1, 0,9 Дж
    Арт. Х143279
    5.0
    1
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-10/14,4Р-1, 0,9 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-10/14,4Р-1, 0,9 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-10/14,4Р-1, 0,9 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-10/14,4Р-1, 0,9 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-10/14,4Р-1, 0,9 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-10/14,4Р-1, 0,9 Дж

      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-10/14,4Р-1, 0,9 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х143279
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Система пылеудаления
      		Нет
      Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
      		750
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный перфоратор Интерскол ПА-10/14,4Р используется при строительных работах в местах, где отсутствует источник электроэнергии. Данная модель позволяет бурить кирпич, бетон, камень. Если установить специальный переходник, который поставляется в комплекте, то можно сверлить дерево и металл. Этот компактный, легкий, хорошо сбалансированный перфоратор, применяется как в бытовых, так профессиональных целях.

        Преимущества

        • Удобный пусковой механизм. Продуманная конструкция пускового механизма, выполненного в форме курка, обеспечивает комфортную работу перфоратором
        • Многофункциональность. При помощи данной модели перфоратора можно бурить с ударом, сверлить и заворачивать саморезы
        • Быстрозажимной патрон. Благодаря наличию быстрозажимного патрона SDS-PLUS, можно быстро поменять оснастку и продолжить работу
        • Эргономичная рукоятка. Удобная прорезиненная рукоятка аккумуляторного перфоратора Интерскол ПА-10/14,4Р обеспечивает надежный хват инструмента
        • Перфоратор рассчитан на стандартный бур SDS-plus
        • Максимальное время зарядки - 1 час, за уровнем заряда следит встроенный контроллер
        • На одной зарядке перфоратор способен проделать до 25 отверстий 8х50 в бетоне М300
        • Скорость бурения буром 8мм в бетоне М300 составляет 14 см/минуту
        • Инструмент позволяет комфортно работать вне зависимости от наличия или отсутствия рядом розетки с электропитанием
        • Расширенная комплектация позволяет использовать перфоратор без дополнительных затрат