Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-10/14,4Р-1, 0,9 Дж
Арт. Х143279
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Система пылеудаления
|Нет
|
Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
|750
- Аккумуляторный перфоратор Интерскол ПА-10/14,4Р используется при строительных работах в местах, где отсутствует источник электроэнергии. Данная модель позволяет бурить кирпич, бетон, камень. Если установить специальный переходник, который поставляется в комплекте, то можно сверлить дерево и металл. Этот компактный, легкий, хорошо сбалансированный перфоратор, применяется как в бытовых, так профессиональных целях.
Преимущества
- Удобный пусковой механизм. Продуманная конструкция пускового механизма, выполненного в форме курка, обеспечивает комфортную работу перфоратором
- Многофункциональность. При помощи данной модели перфоратора можно бурить с ударом, сверлить и заворачивать саморезы
- Быстрозажимной патрон. Благодаря наличию быстрозажимного патрона SDS-PLUS, можно быстро поменять оснастку и продолжить работу
- Эргономичная рукоятка. Удобная прорезиненная рукоятка аккумуляторного перфоратора Интерскол ПА-10/14,4Р обеспечивает надежный хват инструмента
- Перфоратор рассчитан на стандартный бур SDS-plus
- Максимальное время зарядки - 1 час, за уровнем заряда следит встроенный контроллер
- На одной зарядке перфоратор способен проделать до 25 отверстий 8х50 в бетоне М300
- Скорость бурения буром 8мм в бетоне М300 составляет 14 см/минуту
- Инструмент позволяет комфортно работать вне зависимости от наличия или отсутствия рядом розетки с электропитанием
- Расширенная комплектация позволяет использовать перфоратор без дополнительных затрат