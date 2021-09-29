Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-10/14,4Р, 0,9 Дж (с двумя аккумуляторами и зарядным устройством)
Арт. Х143269
Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-10/14,4Р, 0,9 Дж (с двумя аккумуляторами и зарядным устройством)
Арт. Х143269
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Система пылеудаления
|Нет
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Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
|750
- Аккумуляторный перфоратор Интерскол ПА-10/14,4Р сконструирован для выполнения работ в местах без доступа к электричеству. Область применения - сверление и бурение металлических, деревянных или бетонных материалов. Рукоятка замкнутой формы с мягкими накладками и небольшой вес инструмента (1,4 килограмма) - для комфортной и неутомительной работы оператора.
Преимущества:
- Быстрая замена оснастки. Благодаря патрону SDS-plus легко и быстро заменить рабочую оснастку
- Два режима работы. Перфоратор имеет два режима работы: режим сверления и режим бурения. Выбрать один из двух режимов удобно с помощью специального тумблера на корпусе
- Простота управления. С помощью нажатия на клавишу пуска легко и просто регулировать рабочую скорость инструмента
- Подсветка. Для работы в темном помещении, перфоратор оснащен светодиодной подсветкой
- Комфортная работа. Рукоятка замкнутой формы с мягкими накладками - для комфортной работы оператора
- Наличие реверса. Для легкого выкручивания сверла из материала, перфоратор оснащен функцией реверса
- Перфоратора работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти
- В комплекте два мощных литий-ионных аккумулятора с напряжением 14.4 В - для длительной непрерывной работы
- Малый вес (всего 1,4 килограмма) - для неутомительной работы оператора
- Наличие электронного тормоза дает возможность работы аккумуляторного перфоратора Интерскол ПА-10/14,4Р в качестве шуруповерта
- Индикатор уровня заряда батареи - для своевременной замены аккумулятора
- Сверление до 25 отверстий 8х50 в бетоне М300 на одной зарядке аккумулятора
- Блокировка клавиши пуска