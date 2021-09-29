Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-10/14,4Р, 0,9 Дж (с двумя аккумуляторами и зарядным устройством)

Преимущества:

Быстрая замена оснастки. Благодаря патрону SDS-plus легко и быстро заменить рабочую оснастку

Два режима работы. Перфоратор имеет два режима работы: режим сверления и режим бурения. Выбрать один из двух режимов удобно с помощью специального тумблера на корпусе

Простота управления. С помощью нажатия на клавишу пуска легко и просто регулировать рабочую скорость инструмента

Подсветка. Для работы в темном помещении, перфоратор оснащен светодиодной подсветкой

Комфортная работа. Рукоятка замкнутой формы с мягкими накладками - для комфортной работы оператора

Наличие реверса. Для легкого выкручивания сверла из материала, перфоратор оснащен функцией реверса

Перфоратора работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти

В комплекте два мощных литий-ионных аккумулятора с напряжением 14.4 В - для длительной непрерывной работы

Малый вес (всего 1,4 килограмма) - для неутомительной работы оператора

Наличие электронного тормоза дает возможность работы аккумуляторного перфоратора Интерскол ПА-10/14,4Р в качестве шуруповерта

Индикатор уровня заряда батареи - для своевременной замены аккумулятора

Сверление до 25 отверстий 8х50 в бетоне М300 на одной зарядке аккумулятора

Блокировка клавиши пуска

Аккумуляторный перфоратор Интерскол ПА-10/14,4Р сконструирован для выполнения работ в местах без доступа к электричеству. Область применения - сверление и бурение металлических, деревянных или бетонных материалов. Рукоятка замкнутой формы с мягкими накладками и небольшой вес инструмента (1,4 килограмма) - для комфортной и неутомительной работы оператора.