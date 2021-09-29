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Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-10/14,4Р, 0,9 Дж (с двумя аккумуляторами и зарядным устройством)
5.0
1
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Аккумуляторные перфораторы
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-10/14,4Р, 0,9 Дж (с двумя аккумуляторами и зарядным устройством)
    Арт. Х143269
    5.0
    1
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-10/14,4Р, 0,9 Дж (с двумя аккумуляторами и зарядным устройством)
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-10/14,4Р, 0,9 Дж (с двумя аккумуляторами и зарядным устройством)
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-10/14,4Р, 0,9 Дж (с двумя аккумуляторами и зарядным устройством)
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-10/14,4Р, 0,9 Дж (с двумя аккумуляторами и зарядным устройством)
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-10/14,4Р, 0,9 Дж (с двумя аккумуляторами и зарядным устройством)
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-10/14,4Р, 0,9 Дж (с двумя аккумуляторами и зарядным устройством)
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-10/14,4Р, 0,9 Дж (с двумя аккумуляторами и зарядным устройством)
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-10/14,4Р, 0,9 Дж (с двумя аккумуляторами и зарядным устройством)
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-10/14,4Р, 0,9 Дж (с двумя аккумуляторами и зарядным устройством)
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-10/14,4Р, 0,9 Дж (с двумя аккумуляторами и зарядным устройством)
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-10/14,4Р, 0,9 Дж (с двумя аккумуляторами и зарядным устройством)
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-10/14,4Р, 0,9 Дж (с двумя аккумуляторами и зарядным устройством)

      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-10/14,4Р, 0,9 Дж (с двумя аккумуляторами и зарядным устройством)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х143269
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Система пылеудаления
      		Нет
      Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
      		750
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный перфоратор Интерскол ПА-10/14,4Р сконструирован для выполнения работ в местах без доступа к электричеству. Область применения - сверление и бурение металлических, деревянных или бетонных материалов. Рукоятка замкнутой формы с мягкими накладками и небольшой вес инструмента (1,4 килограмма) - для комфортной и неутомительной работы оператора.

        Преимущества:

        • Быстрая замена оснастки. Благодаря патрону SDS-plus легко и быстро заменить рабочую оснастку
        • Два режима работы. Перфоратор имеет два режима работы: режим сверления и режим бурения. Выбрать один из двух режимов удобно с помощью специального тумблера на корпусе
        • Простота управления. С помощью нажатия на клавишу пуска легко и просто регулировать рабочую скорость инструмента
        • Подсветка. Для работы в темном помещении, перфоратор оснащен светодиодной подсветкой
        • Комфортная работа. Рукоятка замкнутой формы с мягкими накладками - для комфортной работы оператора
        • Наличие реверса. Для легкого выкручивания сверла из материала, перфоратор оснащен функцией реверса
        • Перфоратора работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти
        • В комплекте два мощных литий-ионных аккумулятора с напряжением 14.4 В - для длительной непрерывной работы
        • Малый вес (всего 1,4 килограмма) - для неутомительной работы оператора
        • Наличие электронного тормоза дает возможность работы аккумуляторного перфоратора Интерскол ПА-10/14,4Р в качестве шуруповерта
        • Индикатор уровня заряда батареи - для своевременной замены аккумулятора
        • Сверление до 25 отверстий 8х50 в бетоне М300 на одной зарядке аккумулятора
        • Блокировка клавиши пуска