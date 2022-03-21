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Перфоратор SDS-Max Интерскол П-40/1100ЭВ 519.0.0.00, 1100 Вт, 10 Дж
4.5
2
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS max
    Перфоратор SDS-Max Интерскол П-40/1100ЭВ 519.0.0.00, 1100 Вт, 10 Дж
    Арт. Х143247
    4.5
    2
    Перфоратор SDS-Max Интерскол П-40/1100ЭВ 519.0.0.00, 1100 Вт, 10 Дж
    Перфоратор SDS-Max Интерскол П-40/1100ЭВ 519.0.0.00, 1100 Вт, 10 Дж
    Перфоратор SDS-Max Интерскол П-40/1100ЭВ 519.0.0.00, 1100 Вт, 10 Дж
    Перфоратор SDS-Max Интерскол П-40/1100ЭВ 519.0.0.00, 1100 Вт, 10 Дж
    Перфоратор SDS-Max Интерскол П-40/1100ЭВ 519.0.0.00, 1100 Вт, 10 Дж
    Перфоратор SDS-Max Интерскол П-40/1100ЭВ 519.0.0.00, 1100 Вт, 10 Дж
      Перфоратор SDS-Max Интерскол П-40/1100ЭВ 519.0.0.00, 1100 Вт, 10 Дж
      Перфоратор SDS-Max Интерскол П-40/1100ЭВ 519.0.0.00, 1100 Вт, 10 Дж
      Перфоратор SDS-Max Интерскол П-40/1100ЭВ 519.0.0.00, 1100 Вт, 10 Дж
      Перфоратор SDS-Max Интерскол П-40/1100ЭВ 519.0.0.00, 1100 Вт, 10 Дж
      Перфоратор SDS-Max Интерскол П-40/1100ЭВ 519.0.0.00, 1100 Вт, 10 Дж
      Перфоратор SDS-Max Интерскол П-40/1100ЭВ 519.0.0.00, 1100 Вт, 10 Дж

      Перфоратор SDS-Max Интерскол П-40/1100ЭВ 519.0.0.00, 1100 Вт, 10 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х143247
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		6.2
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Интерскол П-40/1100ЭВ 519.0.0.00 работает в двух режимах. Виброгасящие ручки делают работу более комфортной. Редуктор типа "масляная ванна" позволяет работать без остановок. Защитный корпус закрывает его от пыли. Система Vario Lock позволяет выбрать один из режимов, в зависимости от интенсивности работы и обрабатываемого материала. Букса SDS-max делает  замену оснастки простой. Индикатор показывает, что угольные щетки подлежат замене - лампочка загорается за 8 часов до отключения.

        Преимущества

        • Небольшой вес
        • Герметичный редуктор
        • Легкий доступ к угольным щеткам
        • Регулировка электроники для разных видов работ
        • Наличие системы "Vario Lock"
        • Защита от повторного пуска
        • Безопасная работа - в конструкции предусмотрена предохранительная муфта
        • Дополнительная антивибрационная система