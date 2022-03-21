Перфоратор SDS-Max Интерскол П-40/1100ЭВ 519.0.0.00, 1100 Вт, 10 Дж

Преимущества

Небольшой вес

Герметичный редуктор

Легкий доступ к угольным щеткам

Регулировка электроники для разных видов работ

Наличие системы "Vario Lock"

Защита от повторного пуска

Безопасная работа - в конструкции предусмотрена предохранительная муфта

Дополнительная антивибрационная система

Перфоратор Интерскол П-40/1100ЭВ 519.0.0.00 работает в двух режимах. Виброгасящие ручки делают работу более комфортной. Редуктор типа "масляная ванна" позволяет работать без остановок. Защитный корпус закрывает его от пыли. Система Vario Lock позволяет выбрать один из режимов, в зависимости от интенсивности работы и обрабатываемого материала. Букса SDS-max делает замену оснастки простой. Индикатор показывает, что угольные щетки подлежат замене - лампочка загорается за 8 часов до отключения.