Перфоратор SDS-Max Интерскол П-40/1100ЭВ 519.0.0.00, 1100 Вт, 10 Дж
Арт. Х143247
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|6.2
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Наличие подсветки
|Нет
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- Перфоратор Интерскол П-40/1100ЭВ 519.0.0.00 работает в двух режимах. Виброгасящие ручки делают работу более комфортной. Редуктор типа "масляная ванна" позволяет работать без остановок. Защитный корпус закрывает его от пыли. Система Vario Lock позволяет выбрать один из режимов, в зависимости от интенсивности работы и обрабатываемого материала. Букса SDS-max делает замену оснастки простой. Индикатор показывает, что угольные щетки подлежат замене - лампочка загорается за 8 часов до отключения.
Преимущества
- Небольшой вес
- Герметичный редуктор
- Легкий доступ к угольным щеткам
- Регулировка электроники для разных видов работ
- Наличие системы "Vario Lock"
- Защита от повторного пуска
- Безопасная работа - в конструкции предусмотрена предохранительная муфта
- Дополнительная антивибрационная система