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Перфоратор аккумуляторный Makita DHR 202 RFE
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные перфораторы
    Перфоратор аккумуляторный Makita DHR 202 RFE
    Арт. Х143262
    5.0
    1
    Перфоратор аккумуляторный Makita DHR 202 RFE
    Перфоратор аккумуляторный Makita DHR 202 RFE
    Перфоратор аккумуляторный Makita DHR 202 RFE
    Перфоратор аккумуляторный Makita DHR 202 RFE
    Перфоратор аккумуляторный Makita DHR 202 RFE
    Перфоратор аккумуляторный Makita DHR 202 RFE
    Перфоратор аккумуляторный Makita DHR 202 RFE
    Перфоратор аккумуляторный Makita DHR 202 RFE
    Перфоратор аккумуляторный Makita DHR 202 RFE
    Перфоратор аккумуляторный Makita DHR 202 RFE
      Перфоратор аккумуляторный Makita DHR 202 RFE
      Перфоратор аккумуляторный Makita DHR 202 RFE
      Перфоратор аккумуляторный Makita DHR 202 RFE
      Перфоратор аккумуляторный Makita DHR 202 RFE
      Перфоратор аккумуляторный Makita DHR 202 RFE
      Перфоратор аккумуляторный Makita DHR 202 RFE
      Перфоратор аккумуляторный Makita DHR 202 RFE
      Перфоратор аккумуляторный Makita DHR 202 RFE
      Перфоратор аккумуляторный Makita DHR 202 RFE
      Перфоратор аккумуляторный Makita DHR 202 RFE

      Перфоратор аккумуляторный Makita DHR 202 RFE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х143262
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Система пылеудаления
      		Нет
      Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
      		1100
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный перфоратор Makita DHR 202 RFE имеет 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Также есть режима поворота долота, который удобен при ведении работ по откалыванию плитки. Удобная D-образная рукоятка - для лучшего контроля и меньшей усталости рук. Конструкцией предусмотрены: реверс, расцепляющая муфта, подсветка, тормоз двигателя, электронная регулировка оборотов. Модель поставляется с двумя аккумуляторами в кейсе.

        Преимущества

        • Электронная регулировка оборотов
        • Расцепляющая муфта
        • Электрический тормоз двигателя
        • Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
        • 40 положений установки долота в патроне
        • Функция реверса для более удобного выведения застрявшего сверла
        • Мобильность благодаря независимости от сетей электроснабжения
        • Ограничитель глубины для сверления глухих отверстий
        • Противоскользящая обрезиненная боковая рукоятка - для хвата обеими руками