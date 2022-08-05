Перфоратор аккумуляторный Makita DHR 202 RFE
Арт. Х143262
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Система пылеудаления
|Нет
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Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
|1100
- Аккумуляторный перфоратор Makita DHR 202 RFE имеет 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Также есть режима поворота долота, который удобен при ведении работ по откалыванию плитки. Удобная D-образная рукоятка - для лучшего контроля и меньшей усталости рук. Конструкцией предусмотрены: реверс, расцепляющая муфта, подсветка, тормоз двигателя, электронная регулировка оборотов. Модель поставляется с двумя аккумуляторами в кейсе.
Преимущества
- Электронная регулировка оборотов
- Расцепляющая муфта
- Электрический тормоз двигателя
- Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
- 40 положений установки долота в патроне
- Функция реверса для более удобного выведения застрявшего сверла
- Мобильность благодаря независимости от сетей электроснабжения
- Ограничитель глубины для сверления глухих отверстий
- Противоскользящая обрезиненная боковая рукоятка - для хвата обеими руками