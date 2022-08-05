Перфоратор аккумуляторный Makita DHR 202 RFE

Преимущества

Электронная регулировка оборотов

Расцепляющая муфта

Электрический тормоз двигателя

Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении

40 положений установки долота в патроне

Функция реверса для более удобного выведения застрявшего сверла

Мобильность благодаря независимости от сетей электроснабжения

Ограничитель глубины для сверления глухих отверстий

Противоскользящая обрезиненная боковая рукоятка - для хвата обеими руками

Аккумуляторный перфоратор Makita DHR 202 RFE имеет 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Также есть режима поворота долота, который удобен при ведении работ по откалыванию плитки. Удобная D-образная рукоятка - для лучшего контроля и меньшей усталости рук. Конструкцией предусмотрены: реверс, расцепляющая муфта, подсветка, тормоз двигателя, электронная регулировка оборотов. Модель поставляется с двумя аккумуляторами в кейсе.