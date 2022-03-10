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Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR202RFE, 1.9 Дж
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные перфораторы
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR202RFE, 1.9 Дж
    Арт. X1048041302373
    5.0
    2
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR202RFE, 1.9 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR202RFE, 1.9 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR202RFE, 1.9 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR202RFE, 1.9 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR202RFE, 1.9 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR202RFE, 1.9 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR202RFE, 1.9 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR202RFE, 1.9 Дж

      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR202RFE, 1.9 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302373
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Система пылеудаления
      		Нет
      Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
      		1200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аккумуляторный перфоратор Makita DHR202RFE имеет 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Также есть режима поворота долота, который удобен при ведении работ по откалыванию плитки. Удобная D-образная рукоятка - для лучшего контроля и меньшей усталости рук. Конструкцией предусмотрены: реверс, расцепляющая муфта, подсветка, тормоз двигателя, электронная регулировка оборотов. Модель поставляется с двумя аккумуляторами в кейсе.

        Преимущества

        • Электронная регулировка оборотов
        • Расцепляющая муфта
        • Электрический тормоз двигателя
        • Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
        • 40 положений установки долота в патроне
        • Функция реверса для более удобного выведения застрявшего сверла
        • Мобильность благодаря независимости от сетей электроснабжения
        • Ограничитель глубины для сверления глухих отверстий
        • Противоскользящая обрезиненная боковая рукоятка - для хвата обеими руками