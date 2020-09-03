Перфоратор SDS-Plus Makita HR 1830, 440 Вт, 1.3 Дж

Преимущества

Низкий уровень вибрации на холостом ходу

Реверс

Два режима работы: сверление с ударом и без удара

Небольшие габариты и вес

Ограничитель момента

Двойная защитная изоляция

Электронная регулировка числа оборотов

Хвостовик SDS-Plus

Перфоратор Makita HR 1830 – электроинструмент легкого класса для работ с бетоном, кирпичом, металлом, древесиной и др. Имеет 2 режима работы: сверление с ударом и без удара. Патрон SDS-Plus обеспечивает быструю смену насадки без использования ключа и экономит рабочее время. В комплекте поставляется кейс из ударопрочного пластика для удобной переноски и хранения инструмента. Отлично подойдет для бытового применения, мелких домашних и дачных работ.