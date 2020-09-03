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Перфоратор SDS-Plus Makita HR 1830, 440 Вт, 1.3 Дж
3.8
23
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 1830, 440 Вт, 1.3 Дж
    Арт. Х143112
    3.8
    23
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 1830, 440 Вт, 1.3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 1830, 440 Вт, 1.3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 1830, 440 Вт, 1.3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 1830, 440 Вт, 1.3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 1830, 440 Вт, 1.3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 1830, 440 Вт, 1.3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 1830, 440 Вт, 1.3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 1830, 440 Вт, 1.3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 1830, 440 Вт, 1.3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 1830, 440 Вт, 1.3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 1830, 440 Вт, 1.3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 1830, 440 Вт, 1.3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 1830, 440 Вт, 1.3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 1830, 440 Вт, 1.3 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 1830, 440 Вт, 1.3 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х143112
      3.8
      23

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		1.7
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перфоратор Makita HR 1830 – электроинструмент легкого класса для работ с бетоном, кирпичом, металлом, древесиной и др. Имеет 2 режима работы: сверление с ударом и без удара. Патрон SDS-Plus обеспечивает быструю смену насадки без использования ключа и экономит рабочее время. В комплекте поставляется кейс из ударопрочного пластика для удобной переноски и хранения инструмента. Отлично подойдет для бытового применения, мелких домашних и дачных работ.

        Преимущества

        • Низкий уровень вибрации на холостом ходу
        • Реверс
        • Два режима работы: сверление с ударом и без удара
        • Небольшие габариты и вес
        • Ограничитель момента
        • Двойная защитная изоляция
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Хвостовик SDS-Plus