Перфоратор SDS-Plus Makita HR 1830, 440 Вт, 1.3 Дж
Арт. Х143112
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Япония
|
Вес, кг
|1.7
|
Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Makita HR 1830 – электроинструмент легкого класса для работ с бетоном, кирпичом, металлом, древесиной и др. Имеет 2 режима работы: сверление с ударом и без удара. Патрон SDS-Plus обеспечивает быструю смену насадки без использования ключа и экономит рабочее время. В комплекте поставляется кейс из ударопрочного пластика для удобной переноски и хранения инструмента. Отлично подойдет для бытового применения, мелких домашних и дачных работ.
Преимущества
- Низкий уровень вибрации на холостом ходу
- Реверс
- Два режима работы: сверление с ударом и без удара
- Небольшие габариты и вес
- Ограничитель момента
- Двойная защитная изоляция
- Электронная регулировка числа оборотов
- Хвостовик SDS-Plus