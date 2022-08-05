Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2450FТ, 780 Вт, 2,7 Дж

Преимущества

Больше точности. В рукоятку с резиновой накладкой встроен светодиод для подсветки рабочей зоны

Легкость замены патрона. В перфораторе Makita HR2450FT патрон SDS-Plus можно легко заменить на кулачковый патрон

Удобство работы. Дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват и удобную работу с инструментом

Универсальность. Перфоратор имеет удобный переключатель, с помощью которого выбирают нужный режим работы: сверление, ударное сверление или долбление

Три режима работы (сверление, сверление с ударом и долбление)

Электронная система регулировки числа оборотов

Реверс

Селектор с переключателем по часовой стрелке - предотвращает случайное переключение режимов

Расцепная муфта

Перфоратор Makita HR2450FT - инструмент со встроенной лампой подсветки. Перфоратор используется в трех режимах: сверление, сверление с ударом и долбление. На замену патрона не требуется много времени и вспомогательный инструмент. Система пылеудаления и электронная поддержка числа оборотов делает работу с инструментом более удобной.