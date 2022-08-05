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Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2450FТ, 780 Вт, 2,7 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2450FТ, 780 Вт, 2,7 Дж
    Арт. Х14360
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2450FТ, 780 Вт, 2,7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2450FТ, 780 Вт, 2,7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2450FТ, 780 Вт, 2,7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2450FТ, 780 Вт, 2,7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2450FТ, 780 Вт, 2,7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2450FТ, 780 Вт, 2,7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2450FТ, 780 Вт, 2,7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2450FТ, 780 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2450FТ, 780 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2450FТ, 780 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2450FТ, 780 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2450FТ, 780 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2450FТ, 780 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2450FТ, 780 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2450FТ, 780 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2450FТ, 780 Вт, 2,7 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2450FТ, 780 Вт, 2,7 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х14360
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		2.6
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Makita HR2450FT - инструмент со встроенной лампой подсветки. Перфоратор используется в трех режимах: сверление, сверление с ударом и долбление. На замену патрона не требуется много времени и вспомогательный инструмент. Система пылеудаления и электронная поддержка числа оборотов делает работу с инструментом более удобной.

        Преимущества

        • Больше точности. В рукоятку с резиновой накладкой встроен светодиод для подсветки рабочей зоны
        • Легкость замены патрона. В перфораторе Makita HR2450FT патрон SDS-Plus можно легко заменить на кулачковый патрон
        • Удобство работы. Дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват и удобную работу с инструментом
        • Универсальность. Перфоратор имеет удобный переключатель, с помощью которого выбирают нужный режим работы: сверление, ударное сверление или долбление
        • Три режима работы (сверление, сверление с ударом и долбление)
        • Электронная система регулировки числа оборотов
        • Реверс
        • Селектор с переключателем по часовой стрелке - предотвращает случайное переключение режимов
        • Расцепная муфта