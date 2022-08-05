Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2450FТ, 780 Вт, 2,7 Дж
Арт. Х14360
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|2.6
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Makita HR2450FT - инструмент со встроенной лампой подсветки. Перфоратор используется в трех режимах: сверление, сверление с ударом и долбление. На замену патрона не требуется много времени и вспомогательный инструмент. Система пылеудаления и электронная поддержка числа оборотов делает работу с инструментом более удобной.
Преимущества
- Больше точности. В рукоятку с резиновой накладкой встроен светодиод для подсветки рабочей зоны
- Легкость замены патрона. В перфораторе Makita HR2450FT патрон SDS-Plus можно легко заменить на кулачковый патрон
- Удобство работы. Дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват и удобную работу с инструментом
- Универсальность. Перфоратор имеет удобный переключатель, с помощью которого выбирают нужный режим работы: сверление, ударное сверление или долбление
- Три режима работы (сверление, сверление с ударом и долбление)
- Электронная система регулировки числа оборотов
- Реверс
- Селектор с переключателем по часовой стрелке - предотвращает случайное переключение режимов
- Расцепная муфта