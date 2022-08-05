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Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2455, 780 Вт, 2,7 Дж
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2455, 780 Вт, 2,7 Дж
    Арт. Х143102
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2455, 780 Вт, 2,7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2455, 780 Вт, 2,7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2455, 780 Вт, 2,7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2455, 780 Вт, 2,7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2455, 780 Вт, 2,7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2455, 780 Вт, 2,7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2455, 780 Вт, 2,7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2455, 780 Вт, 2,7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2455, 780 Вт, 2,7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2455, 780 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2455, 780 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2455, 780 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2455, 780 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2455, 780 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2455, 780 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2455, 780 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2455, 780 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2455, 780 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2455, 780 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2455, 780 Вт, 2,7 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2455, 780 Вт, 2,7 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х143102
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		2.8
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Makita HR 2455 имеет три режима работы. Специальная конструкция инструмента и замкнутая рукоятка способствуют комфортной работе. При заклинивании бура, реверс поможет его освободить. Все внутренние части перфоратора защищены от пыли. Долото можно устанавливать в 40 положениях, при этом не применяя дополнительных инструментов.

        Преимущества

        • Надежный захват. Основная рукоятка перфоратора Makita HR 2455 имеет D-образную форму, что гарантирует особенно надежный и удобный захват
        • Больше контроля. Благодаря дополнительной рукоятке, которая поворачивается на 3600, можно выбрать максимально эффективное положение при работе и лучше контролировать инструмент
        • Долото можно легко устанавливать в 40 положениях
        • Регулируемая скорость вращения
        • Реверс
        • Три режима работы (сверление, сверление с ударом и долбление)
        • Двойная защитная изоляция
        • Ограничитель момента
        • Система пылеудаления