Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2455, 780 Вт, 2,7 Дж
Арт. Х143102
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|2.8
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Makita HR 2455 имеет три режима работы. Специальная конструкция инструмента и замкнутая рукоятка способствуют комфортной работе. При заклинивании бура, реверс поможет его освободить. Все внутренние части перфоратора защищены от пыли. Долото можно устанавливать в 40 положениях, при этом не применяя дополнительных инструментов.
Преимущества
- Надежный захват. Основная рукоятка перфоратора Makita HR 2455 имеет D-образную форму, что гарантирует особенно надежный и удобный захват
- Больше контроля. Благодаря дополнительной рукоятке, которая поворачивается на 3600, можно выбрать максимально эффективное положение при работе и лучше контролировать инструмент
- Долото можно легко устанавливать в 40 положениях
- Регулируемая скорость вращения
- Реверс
- Три режима работы (сверление, сверление с ударом и долбление)
- Двойная защитная изоляция
- Ограничитель момента
- Система пылеудаления