Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2455, 780 Вт, 2,7 Дж

Преимущества

Надежный захват. Основная рукоятка перфоратора Makita HR 2455 имеет D-образную форму, что гарантирует особенно надежный и удобный захват

Больше контроля. Благодаря дополнительной рукоятке, которая поворачивается на 3600, можно выбрать максимально эффективное положение при работе и лучше контролировать инструмент

Долото можно легко устанавливать в 40 положениях

Регулируемая скорость вращения

Реверс

Три режима работы (сверление, сверление с ударом и долбление)

Двойная защитная изоляция

Ограничитель момента

Система пылеудаления

Перфоратор Makita HR 2455 имеет три режима работы. Специальная конструкция инструмента и замкнутая рукоятка способствуют комфортной работе. При заклинивании бура, реверс поможет его освободить. Все внутренние части перфоратора защищены от пыли. Долото можно устанавливать в 40 положениях, при этом не применяя дополнительных инструментов.