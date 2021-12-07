Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2470FТ 152030, 780 Вт, 2.7 Дж
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|3
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Наличие подсветки
|Да
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Перфоратор Makita HR 2470 FT - прибор профессионального уровня, достойный лучшего из мастеров. Автоматизация большинства систем порадует каждого, кто хоть раз сталкивался с некачественными инструментами: здесь есть и регуляция скорости оборота, и контроль за текущим состоянием угольной щетки, а также искусственное снижение вибрации. Также встроен дополнительный быстрозажимной патрон для своевременной замены сверла. Все это значительно облегчает работу, и делает процесс долбления, ударного или безударного сверления гораздо менее энергозатратным. Оперировать этим перфоратором можно со многими материалами: бетоном, деревом, камнем, плиткой, гипсокартоном и кирпичом. Имеется у инструмента и фонарь и система сбора пыли, позволяющая сверлить в трудных условиях.
Преимущества
- Дополнительный патрон
- Двойная защитная изоляция
- Число оборотов регулируется электроникой
- Система пылеудаления
- Реверс
- Лампа точечной подсветки
- Защита от холостого хода
- Три режима: долбления, сверления с ударом и без удара
- Простая смена оснастки
- Эффективная работа
- Универсальность инструмента