Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2470FТ 152030, 780 Вт, 2.7 Дж
4.3
102
16 400 ₽
20 990 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2470FТ 152030, 780 Вт, 2.7 Дж
    Арт. Х143210
    4.3
    102
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2470FТ 152030, 780 Вт, 2.7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2470FТ 152030, 780 Вт, 2.7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2470FТ 152030, 780 Вт, 2.7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2470FТ 152030, 780 Вт, 2.7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2470FТ 152030, 780 Вт, 2.7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2470FТ 152030, 780 Вт, 2.7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2470FТ 152030, 780 Вт, 2.7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2470FТ 152030, 780 Вт, 2.7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2470FТ 152030, 780 Вт, 2.7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2470FТ 152030, 780 Вт, 2.7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2470FТ 152030, 780 Вт, 2.7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2470FТ 152030, 780 Вт, 2.7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2470FТ 152030, 780 Вт, 2.7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2470FТ 152030, 780 Вт, 2.7 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2470FТ 152030, 780 Вт, 2.7 Дж

      • -4 590 ₽
      16 400 ₽
      20 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х143210
      4.3
      102

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		3
      Наличие подсветки
      		Да
      Все характеристики
      • -4 590 ₽
      16 400 ₽
      20 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD701D2-QW (быстрозажимной)
      15 494 ₽
      16 140 ₽
      4.5
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD701D2-QW (быстрозажимной)
      • -646 ₽
      Долото Makita D-08735 (SDS-Plus, 40x250 мм)
      460 ₽
      500 ₽
      5.0
      Долото Makita D-08735 (SDS-Plus, 40x250 мм)
      • -40 ₽
      Удлинитель на катушке Союз 481S-2203
      2 570 ₽
      4.3
      Удлинитель на катушке Союз 481S-2203
      Набор буров Metabo 626243000 (SDS-Plus, 5 шт.)
      1 079 ₽
      4.0
      Набор буров Metabo 626243000 (SDS-Plus, 5 шт.)
      Бур Bosch 2.608.833.771 SDS-Plus-5X, 5x50/110 мм
      170 ₽
      5.0
      Бур Bosch 2.608.833.771 SDS-Plus-5X, 5x50/110 мм
      Смазка для буров Makita 196804-7
      496 ₽
      650 ₽
      Смазка для буров Makita 196804-7
      • -154 ₽
      Смазка для буров Gazpromneft, 100 г.
      200 ₽
      Смазка для буров Gazpromneft, 100 г.
      Пикообразное зубило Практика 034-144, SDS-Plus, 250 мм
      170 ₽
      Пикообразное зубило Практика 034-144, SDS-Plus, 250 мм
      Плоское зубило Практика 034-120, SDS-Plus, 250x20 мм
      170 ₽
      Плоское зубило Практика 034-120, SDS-Plus, 250x20 мм
      Бур Гранит 446110 SDS-Plus, 6x110/50 мм
      100 ₽
      5.0
      Бур Гранит 446110 SDS-Plus, 6x110/50 мм
      Бур Гранит 446160 SDS-Plus, 6x160/100 мм
      90 ₽
      5.0
      Бур Гранит 446160 SDS-Plus, 6x160/100 мм
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771D2
      13 612 ₽
      14 750 ₽
      4.8
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771D2
      • -1 138 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Перфоратор Makita HR 2470 FT - прибор профессионального уровня, достойный лучшего из мастеров. Автоматизация большинства систем порадует каждого, кто хоть раз сталкивался с некачественными инструментами: здесь есть и регуляция скорости оборота, и контроль за текущим состоянием угольной щетки, а также искусственное снижение вибрации. Также встроен дополнительный быстрозажимной патрон для своевременной замены сверла. Все это значительно облегчает работу, и делает процесс долбления, ударного или безударного сверления гораздо менее энергозатратным. Оперировать этим перфоратором можно со многими материалами: бетоном, деревом, камнем, плиткой, гипсокартоном и кирпичом. Имеется у инструмента и фонарь и система сбора пыли, позволяющая сверлить в трудных условиях.

        Преимущества

        • Дополнительный патрон
        • Двойная защитная изоляция
        • Число оборотов регулируется электроникой
        • Система пылеудаления
        • Реверс
        • Лампа точечной подсветки
        • Защита от холостого хода
        • Три режима: долбления, сверления с ударом и без удара
        • Простая смена оснастки
        • Эффективная работа
        • Универсальность инструмента