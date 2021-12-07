Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2470FТ 152030, 780 Вт, 2.7 Дж

Перфоратор Makita HR 2470 FT - прибор профессионального уровня, достойный лучшего из мастеров. Автоматизация большинства систем порадует каждого, кто хоть раз сталкивался с некачественными инструментами: здесь есть и регуляция скорости оборота, и контроль за текущим состоянием угольной щетки, а также искусственное снижение вибрации. Также встроен дополнительный быстрозажимной патрон для своевременной замены сверла. Все это значительно облегчает работу, и делает процесс долбления, ударного или безударного сверления гораздо менее энергозатратным. Оперировать этим перфоратором можно со многими материалами: бетоном, деревом, камнем, плиткой, гипсокартоном и кирпичом. Имеется у инструмента и фонарь и система сбора пыли, позволяющая сверлить в трудных условиях.

Преимущества