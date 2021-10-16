Перфоратор SDS-Plus Makita HR2470X15 187285, 780 Вт, 2.4 Дж
Арт. Х143373
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|2.6
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Наличие подсветки
|Нет
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Перфоратор Makita HR2470X15 780 Вт – профессиональное оборудование, которое выполняет функции и дрели, и отбойного молотка. Модель оснащена современным патроном SDS-plus, который позволяет легко менять насадки. Внутренние части инструмента защищены от пыли для долговечной службы, а электронные детали обладают двойной изоляцией для безопасной работы. Перфоратор обладает 3 режимами работы: безударное сверление, сверление с ударом и долбление. Долото инструмента надежно фиксируется, что повышает комфорт при работе. Имеется функция реверса, при которой не изменяется крутящий момент. Боек инструмента имеет большую прочность, а якорь оснащен защитным покрытием. Перфоратор Makita HR2470X15 купить можно в один клик с доставкой в любой регион.
Преимущества
- Три режима работы
- Электронная регулировка числа оборотов
- Долговечный боек и износостойкие угольные щетки
- Двойная изоляция
- Эргономичная рукоятка с мягкой резиновой накладкой
- Ограничитель момента
- Набор буров в комплекте