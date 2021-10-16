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Перфоратор SDS-Plus Makita HR2470X15 187285, 780 Вт, 2.4 Дж
5.0
2
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR2470X15 187285, 780 Вт, 2.4 Дж
    Арт. Х143373
    5.0
    2
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR2470X15 187285, 780 Вт, 2.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR2470X15 187285, 780 Вт, 2.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR2470X15 187285, 780 Вт, 2.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR2470X15 187285, 780 Вт, 2.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR2470X15 187285, 780 Вт, 2.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR2470X15 187285, 780 Вт, 2.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR2470X15 187285, 780 Вт, 2.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR2470X15 187285, 780 Вт, 2.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR2470X15 187285, 780 Вт, 2.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR2470X15 187285, 780 Вт, 2.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR2470X15 187285, 780 Вт, 2.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR2470X15 187285, 780 Вт, 2.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR2470X15 187285, 780 Вт, 2.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR2470X15 187285, 780 Вт, 2.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR2470X15 187285, 780 Вт, 2.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR2470X15 187285, 780 Вт, 2.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR2470X15 187285, 780 Вт, 2.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR2470X15 187285, 780 Вт, 2.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR2470X15 187285, 780 Вт, 2.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR2470X15 187285, 780 Вт, 2.4 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Makita HR2470X15 187285, 780 Вт, 2.4 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х143373
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		2.6
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Перфоратор Makita HR2470X15 780 Вт – профессиональное оборудование, которое выполняет функции и дрели, и отбойного молотка. Модель оснащена современным патроном SDS-plus, который позволяет легко менять насадки. Внутренние части инструмента защищены от пыли для долговечной службы, а электронные детали обладают двойной изоляцией для безопасной работы. Перфоратор обладает 3 режимами работы: безударное сверление, сверление с ударом и долбление. Долото инструмента надежно фиксируется, что повышает комфорт при работе. Имеется функция реверса, при которой не изменяется крутящий момент. Боек инструмента имеет большую прочность, а якорь оснащен защитным покрытием. Перфоратор Makita HR2470X15 купить можно в один клик с доставкой в любой регион.

        Преимущества

        • Три режима работы
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Долговечный боек и износостойкие угольные щетки
        • Двойная изоляция
        • Эргономичная рукоятка с мягкой резиновой накладкой
        • Ограничитель момента
        • Набор буров в комплекте