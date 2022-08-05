Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2610 X5, 800 Вт, 2,9 Вт

Преимущества

Три режима работы - сверление, сверление с ударом, удар

Вентиляционные отверстия обеспечивают оптимальную циркуляцию воздуха вблизи двигателя для длительной работы без перегрева

Дополнительная рукоятка является антивибрационной

Ротор имеет специальную заливку для защиты от загрязнения абразивной пылью

Трещоточная муфта защищает оператора от проворачивания инструмента в руках оператора

Фиксатор ограничителя глубины находится на дополнительной рукоятке, что весьма удобно

Малый вес снижает энергоемкость работы

Перфоратор Makita HR2610X5 имеет три режима работы - сверление, сверление с ударом, удар. Переключение между ними осуществятся с помощью специального тумблера на корпусе инструмента. Функция реверса представлена поворотом щеток, что значительно продлевает срок их службы и позволяет реже обращаться в сервисные центры для их замены. Скорость вращения шпинделя регулируется усилием нажатия на клавишу "Пуск". Данная модель поставляется в чемодане с набором буров.