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Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2610 X5, 800 Вт, 2,9 Вт
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2610 X5, 800 Вт, 2,9 Вт
    Арт. Х143030
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2610 X5, 800 Вт, 2,9 Вт
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2610 X5, 800 Вт, 2,9 Вт
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2610 X5, 800 Вт, 2,9 Вт
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2610 X5, 800 Вт, 2,9 Вт
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2610 X5, 800 Вт, 2,9 Вт
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2610 X5, 800 Вт, 2,9 Вт
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2610 X5, 800 Вт, 2,9 Вт
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2610 X5, 800 Вт, 2,9 Вт
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2610 X5, 800 Вт, 2,9 Вт
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2610 X5, 800 Вт, 2,9 Вт
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2610 X5, 800 Вт, 2,9 Вт
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2610 X5, 800 Вт, 2,9 Вт
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2610 X5, 800 Вт, 2,9 Вт
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2610 X5, 800 Вт, 2,9 Вт

      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2610 X5, 800 Вт, 2,9 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х143030
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Вес, кг
      		2.8
      Наличие подсветки
      		Нет
      Система пылеудаления
      		Нет
      Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
      		1200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Makita HR2610X5 имеет три режима работы - сверление, сверление с ударом, удар. Переключение между ними осуществятся с помощью специального тумблера на корпусе инструмента. Функция реверса представлена поворотом щеток, что значительно продлевает срок их службы и позволяет реже обращаться в сервисные центры для их замены. Скорость вращения шпинделя регулируется усилием нажатия на клавишу "Пуск". Данная модель поставляется в чемодане с набором буров.

        Преимущества

        • Три режима работы - сверление, сверление с ударом, удар
        • Вентиляционные отверстия обеспечивают оптимальную циркуляцию воздуха вблизи двигателя для длительной работы без перегрева
        • Дополнительная рукоятка является антивибрационной
        • Ротор имеет специальную заливку для защиты от загрязнения абразивной пылью
        • Трещоточная муфта защищает оператора от проворачивания инструмента в руках оператора
        • Фиксатор ограничителя глубины находится на дополнительной рукоятке, что весьма удобно
        • Малый вес снижает энергоемкость работы