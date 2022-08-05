Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2610 X5, 800 Вт, 2,9 Вт
Арт. Х143030
Характеристики
|
Производитель
|
Вес, кг
|2.8
|
Наличие подсветки
|Нет
|
Система пылеудаления
|Нет
|
Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
|1200
- Перфоратор Makita HR2610X5 имеет три режима работы - сверление, сверление с ударом, удар. Переключение между ними осуществятся с помощью специального тумблера на корпусе инструмента. Функция реверса представлена поворотом щеток, что значительно продлевает срок их службы и позволяет реже обращаться в сервисные центры для их замены. Скорость вращения шпинделя регулируется усилием нажатия на клавишу "Пуск". Данная модель поставляется в чемодане с набором буров.
Преимущества
- Три режима работы - сверление, сверление с ударом, удар
- Вентиляционные отверстия обеспечивают оптимальную циркуляцию воздуха вблизи двигателя для длительной работы без перегрева
- Дополнительная рукоятка является антивибрационной
- Ротор имеет специальную заливку для защиты от загрязнения абразивной пылью
- Трещоточная муфта защищает оператора от проворачивания инструмента в руках оператора
- Фиксатор ограничителя глубины находится на дополнительной рукоятке, что весьма удобно
- Малый вес снижает энергоемкость работы