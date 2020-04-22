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Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2810 153601, 800 Вт, 2.9 Дж
3.7
12
24 989 ₽
31 490 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2810 153601, 800 Вт, 2.9 Дж
    Арт. Х143178
    3.7
    12
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2810 153601, 800 Вт, 2.9 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2810 153601, 800 Вт, 2.9 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2810 153601, 800 Вт, 2.9 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2810 153601, 800 Вт, 2.9 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2810 153601, 800 Вт, 2.9 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2810 153601, 800 Вт, 2.9 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2810 153601, 800 Вт, 2.9 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2810 153601, 800 Вт, 2.9 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2810 153601, 800 Вт, 2.9 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2810 153601, 800 Вт, 2.9 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2810 153601, 800 Вт, 2.9 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2810 153601, 800 Вт, 2.9 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2810 153601, 800 Вт, 2.9 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2810 153601, 800 Вт, 2.9 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2810 153601, 800 Вт, 2.9 Дж

      • -6 501 ₽
      24 989 ₽
      31 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х143178
      3.7
      12

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		3.2
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -6 501 ₽
      24 989 ₽
      31 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перфоратор Makita HR 2810 универсального типа предназначен для работы с прочными и особо прочными материалами: камнем, бетоном, кирпичом, цельной древесиной и изделиями из нее, металлом, пластиком и др. Используется для строительства и ремонта как профессионалами, так и в домашнем хозяйстве. Конструкция позволяет подключить систему удаления пыли для чистоты на рабочем месте и лучшего обзора зоны сверления/долбления. Вертикальное расположение двигателя позволило уменьшить габариты инструмента. Не снижая его производительности. Поставляется в прочном пластиковом кейсе для удобной переноски и хранения. 

        Преимущества

        • Возможна установка долота в 40 угловых положениях для удобной работы в различных положениях
        • Предохранительная расцепляющая муфта для защиты редуктора и оператора от удара при заклинивании бура в арматуре
        • Вертикальное расположение двигателя
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Возможно подключение системы пылеудаления
        • Двойная защитная изоляция
        • Отсутствие удара на холостом ходу