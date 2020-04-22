Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2810 153601, 800 Вт, 2.9 Дж
Арт. Х143178
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|3.2
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Наличие подсветки
|Нет
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- Перфоратор Makita HR 2810 универсального типа предназначен для работы с прочными и особо прочными материалами: камнем, бетоном, кирпичом, цельной древесиной и изделиями из нее, металлом, пластиком и др. Используется для строительства и ремонта как профессионалами, так и в домашнем хозяйстве. Конструкция позволяет подключить систему удаления пыли для чистоты на рабочем месте и лучшего обзора зоны сверления/долбления. Вертикальное расположение двигателя позволило уменьшить габариты инструмента. Не снижая его производительности. Поставляется в прочном пластиковом кейсе для удобной переноски и хранения.
Преимущества
- Возможна установка долота в 40 угловых положениях для удобной работы в различных положениях
- Предохранительная расцепляющая муфта для защиты редуктора и оператора от удара при заклинивании бура в арматуре
- Вертикальное расположение двигателя
- Электронная регулировка числа оборотов
- Возможно подключение системы пылеудаления
- Двойная защитная изоляция
- Отсутствие удара на холостом ходу