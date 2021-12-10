Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2811FТ 153600, 800 Вт, 2.9 Дж

Преимущества

Регулировка скорости вращения

Возможна установка долота в 40 позициях

Основная рукоятка оснащена резиновой накладкой - для надежного хвата;

Функция реверса

Вертикальное расположение двигателя

Предохранительная муфта

Быстрая замена патрона SDS на быстрозажимной кулачковый патрон без использования инструмента

Отсутствие удара на холостом ходу

Ограничитель момента

Двойная защитная изоляция

Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление

Перфоратор Makita HR 2811 FТ универсального класса, имеет 3 режима работы: сверление с ударом, без удара и долбление. Подходит как профессионалам, так и для бытового применения для домашнего ремонта. Патрон имеет защиту от попадания внутрь пыли и мелких частиц, что продлевает срок службы изделия. Изделие поставляется с пластиковым кейсом для удобного хранения и переноски.