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Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2811FТ 153600, 800 Вт, 2.9 Дж
3.9
29
25 999 ₽
35 990 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2811FТ 153600, 800 Вт, 2.9 Дж
    Арт. Х143174
    3.9
    29
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2811FТ 153600, 800 Вт, 2.9 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2811FТ 153600, 800 Вт, 2.9 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2811FТ 153600, 800 Вт, 2.9 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2811FТ 153600, 800 Вт, 2.9 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2811FТ 153600, 800 Вт, 2.9 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2811FТ 153600, 800 Вт, 2.9 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2811FТ 153600, 800 Вт, 2.9 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2811FТ 153600, 800 Вт, 2.9 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2811FТ 153600, 800 Вт, 2.9 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2811FТ 153600, 800 Вт, 2.9 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2811FТ 153600, 800 Вт, 2.9 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2811FТ 153600, 800 Вт, 2.9 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2811FТ 153600, 800 Вт, 2.9 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2811FТ 153600, 800 Вт, 2.9 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2811FТ 153600, 800 Вт, 2.9 Дж

      • -9 991 ₽
      25 999 ₽
      35 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х143174
      3.9
      29

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		3.4
      Наличие подсветки
      		Да
      Все характеристики
      • -9 991 ₽
      25 999 ₽
      35 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перфоратор Makita HR 2811 FТ универсального класса, имеет 3 режима работы: сверление с ударом, без удара и долбление. Подходит как профессионалам, так и для бытового применения для домашнего ремонта. Патрон имеет защиту от попадания внутрь пыли и мелких частиц, что продлевает срок службы изделия. Изделие поставляется с пластиковым кейсом для удобного хранения и переноски.

        Преимущества

        • Регулировка скорости вращения
        • Возможна установка долота в 40 позициях
        • Основная рукоятка оснащена резиновой накладкой - для надежного хвата;
        • Функция реверса
        • Вертикальное расположение двигателя
        • Предохранительная муфта
        • Быстрая замена патрона SDS на быстрозажимной кулачковый патрон без использования инструмента
        • Отсутствие удара на холостом ходу
        • Ограничитель момента
        • Двойная защитная изоляция
        • Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление