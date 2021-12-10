Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2811FТ 153600, 800 Вт, 2.9 Дж
Арт. Х143174
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|3.4
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Наличие подсветки
|Да
- Перфоратор Makita HR 2811 FТ универсального класса, имеет 3 режима работы: сверление с ударом, без удара и долбление. Подходит как профессионалам, так и для бытового применения для домашнего ремонта. Патрон имеет защиту от попадания внутрь пыли и мелких частиц, что продлевает срок службы изделия. Изделие поставляется с пластиковым кейсом для удобного хранения и переноски.
Преимущества
- Регулировка скорости вращения
- Возможна установка долота в 40 позициях
- Основная рукоятка оснащена резиновой накладкой - для надежного хвата;
- Функция реверса
- Вертикальное расположение двигателя
- Предохранительная муфта
- Быстрая замена патрона SDS на быстрозажимной кулачковый патрон без использования инструмента
- Отсутствие удара на холостом ходу
- Ограничитель момента
- Двойная защитная изоляция
- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление