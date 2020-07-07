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Перфоратор SDS-Plus Makita HR 3200 C, 850 Вт, 5,5 Дж
3.1
23
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 3200 C, 850 Вт, 5,5 Дж
    Арт. Х143268
    3.1
    23
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 3200 C, 850 Вт, 5,5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 3200 C, 850 Вт, 5,5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 3200 C, 850 Вт, 5,5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 3200 C, 850 Вт, 5,5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 3200 C, 850 Вт, 5,5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 3200 C, 850 Вт, 5,5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 3200 C, 850 Вт, 5,5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 3200 C, 850 Вт, 5,5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 3200 C, 850 Вт, 5,5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 3200 C, 850 Вт, 5,5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 3200 C, 850 Вт, 5,5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 3200 C, 850 Вт, 5,5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 3200 C, 850 Вт, 5,5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 3200 C, 850 Вт, 5,5 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 3200 C, 850 Вт, 5,5 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х143268
      3.1
      23

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		4.4
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Перфоратор Makita HR 3200 C имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Инструмент оснащен электронной регулировкой числа оборотов и индикатором неисправности включателя и кабеля. На корпусе инстумента расположен световой индикатор износа угольных щеток и индикатор неисправности кабеля и включателя - для более удобной эксплуатации. С помощью специального колесика можно выставить нужную частоту вращения при работе с разными поверхностями. Переключатель режимов работы углублен в корпус перфоратора.

        Преимущества

        • Ограничитель момента
        • Двойная защитная изоляция
        • Электронная система стабилизации
        • Дополнительная рукоятка - для точной и надежной работы
        • Плавный пуск
        • Световой индикатор износа угольных щеток
        • Индикатор неисправности кабеля и включателя
        • Три режима работы (сверление с ударом и без удара, долбление)