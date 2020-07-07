Перфоратор SDS-Plus Makita HR 3200 C, 850 Вт, 5,5 Дж
Арт. Х143268
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|4.4
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Makita HR 3200 C имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Инструмент оснащен электронной регулировкой числа оборотов и индикатором неисправности включателя и кабеля. На корпусе инстумента расположен световой индикатор износа угольных щеток и индикатор неисправности кабеля и включателя - для более удобной эксплуатации. С помощью специального колесика можно выставить нужную частоту вращения при работе с разными поверхностями. Переключатель режимов работы углублен в корпус перфоратора.
Преимущества
- Ограничитель момента
- Двойная защитная изоляция
- Электронная система стабилизации
- Дополнительная рукоятка - для точной и надежной работы
- Плавный пуск
- Световой индикатор износа угольных щеток
- Индикатор неисправности кабеля и включателя
- Три режима работы (сверление с ударом и без удара, долбление)