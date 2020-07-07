Перфоратор SDS-Plus Makita HR 3200 C, 850 Вт, 5,5 Дж

Преимущества

Ограничитель момента

Двойная защитная изоляция

Электронная система стабилизации

Дополнительная рукоятка - для точной и надежной работы

Плавный пуск

Световой индикатор износа угольных щеток

Индикатор неисправности кабеля и включателя

Три режима работы (сверление с ударом и без удара, долбление)

Перфоратор Makita HR 3200 C имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Инструмент оснащен электронной регулировкой числа оборотов и индикатором неисправности включателя и кабеля. На корпусе инстумента расположен световой индикатор износа угольных щеток и индикатор неисправности кабеля и включателя - для более удобной эксплуатации. С помощью специального колесика можно выставить нужную частоту вращения при работе с разными поверхностями. Переключатель режимов работы углублен в корпус перфоратора.